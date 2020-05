പാമ്പിന്റെ പിത്താശയം ഉൾപ്പെടെ പച്ചയ്ക്ക്; വിരകൾ നിറഞ്ഞ് യുവാവിന്റെ ശ്വാസകോശം

ബെയ്ജിങ് ∙ കടൽവിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇറച്ചികളെല്ലാം പച്ചയ്ക്കു കഴിക്കുന്നതാണു കിഴക്കൻ ചൈന സ്വദേശിയായ വാങ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഒച്ച്, പാമ്പിറച്ചി, ക്രേഫിഷ് തുടങ്ങിയവയാണ് വാങ്ങിന്റെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ. അധികം വേവിക്കാതെയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നത്. കുറച്ചു നാൾ മുൻപാണ് വാങ്ങിനു സ്ഥിരമായി ശ്വാസമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായതിനാൽ വാങ് ഉടനെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു. വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം സിടി സ്കാനിങ് നടത്തി.

സ്കാന്‍ റിപ്പോർട്ടു കണ്ട വാങ്ങും ഡോക്ടർമാരും ഞെട്ടി. വാങ്ങിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിറയെ ജീവനുള്ള വിരകൾ. പിന്നാലെയാണ് വാങ്ങിന്റെ ഭക്ഷണരീതിയെക്കുറിച്ചു ഡോക്ടർമാർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്ഥിരമായി വേവിക്കാത്ത മാംസവിഭവങ്ങളും വൃത്തിഹീനമായ വെള്ളവും കുടിക്കുന്നവരില്‍ കാണുന്ന അണുബാധയാണ് വാങ്ങിനും പിടിപെട്ടതെന്നാണു ഡോക്ടര്‍മാരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. പാരഗോണിമിയാസിസ് എന്നാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കു പറയുന്നത്. കടൽവിഭവങ്ങൾ പച്ചയ്ക്കു തിന്നുതാണ് രോഗകാരണം.

പാമ്പിന്റെ പിത്താശയം ഉൾപ്പെടെ വേവിക്കാതെ കഴിച്ചിരുന്നു വാങ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന വിരകളുടെ മുട്ടകളാണ് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നാണു ഡോക്ടര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തൽ. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചി ലഭിക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകൾ ചൈനയിൽ സുലഭമാണ്. വുഹാനിലെ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു വെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി പടർന്നുപിടിച്ചെതെന്നാണു പൊതുവെയുള്ള നിഗമനം.

ഇതാദ്യമായല്ല ചൈനയിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിരയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. കുറച്ചു നാളുകൾക്കു മുൻപ് ഒരു ചൈനക്കാരന്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് 12 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വിരയെ ഡോക്ടർമാർ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. 15 വർഷത്തോളമാണ് മാംസാഹാരിയായ ഈ വിര മനുഷ്യശരീരത്തിൽ കഴിഞ്ഞത്.

