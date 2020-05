ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ; 5 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീരമൃത്യു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കേണൽ, മേജർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 5 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. വടക്കൻ കശ്മീരിലെ ഹന്ദ്വാരയിലെ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രണ്ട് സൈനികരും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് ജവാനുമാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ച മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍.

വീരമൃത്യു വരിച്ച 21 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് കമാൻഡിങ് ഓഫിസറായ കേണൽ അശുതോഷ് ശർമ നിരവധി ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപറേഷനുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. രണ്ട് ഭീകരരെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചു. ഹന്ദ്വാരയിലെ ഒരു വീട്ടിലെത്തിയ ഭീകരരുമായി 21 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് സംഘം ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ താമസമുണ്ടായിരുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റി.

കശ്മീരിൽ സമീപകാലത്ത് ഒരു ഒാപ്പറേഷനിൽ ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് ഇത്രയും സേനാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആദ്യം. ഹന്ദ്വാരയിലെ വീട്ടിൽ ഭീകരർ ബന്ദികളാക്കിയ ഏതാനും പേരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണു സേനയുടെ 21 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് യൂണിറ്റ് ഏറ്റെടുത്തത്. വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച സേനാംഗങ്ങൾ ബന്ദികളെ രക്ഷിച്ചു. പിന്നാലെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഇവർ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

English Summary: Colonel, Major Among 5 Killed In Action In Encounter In J&K's Handwara