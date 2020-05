തലപ്പാടി അതിർത്തിയിൽ 100 ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ; സഹായത്തിന് അധ്യാപകർ

കാസര്‍കോട്∙ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെത്തുന്നവരെ സഹായിക്കാനായി സംസ്ഥാന അതിർത്തിയായ തലപ്പാടിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി അധ്യാപകരെ നിയമിക്കും. രണ്ടുപേരെ വീതമാണ് നിയമിക്കുന്നത്. 100 ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളാണ് അതിർത്തിയിൽ സജ്ജമാക്കുന്നത്.

സാങ്കേതിക സഹായത്തിനായി ഐടി സ്കൂളിലെ 30 അധ്യാപകരെയും ഹെൽപ്ഡെസ്കിൽ നിയമിക്കും. അധ്യാപകർക്കു പുറമേ പൊലീസും റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിർത്തിയിലുണ്ടാകും. മേയ് നാലിനു ശേഷം ജില്ലയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള 4500 പേരെ വൈദ്യപരിശോധനക്കടക്കം വിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് അതിർത്തിയിൽ ഒരുക്കുന്നത്.

അതിർത്തിയിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിശോധിക്കും. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ അപ്പോൾത്തന്നെ ക്വാറന്റീനിലേക്കു മാറ്റും. വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിശമന സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കും. ഒരേ സമയം 100 വാഹനങ്ങൾ വരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിർത്തിയിലുണ്ട്.

ദേശീയ പാതയുടെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി തയാറാക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളുടെ ഏകോപന ചുമതല ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാർക്കാണ്. മേയ് നാലിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ആദ്യത്തെ നാലു ദിവസങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കും.

