നാല് പുതിയ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ; ഗ്രീൻ സോണായ എറണാകുളത്ത് രണ്ടെണ്ണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് നാലു പുതിയ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ രണ്ടും (മഞ്ഞള്ളൂർ, എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ), വയനാട് (മാനന്തവാടി), ഇടുക്കി (ശാന്തൻപാറ) ജില്ലകളിൽ ഓരോന്നു വീതവുമാണ് ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ. സംസ്ഥാനത്താകെ 84 ഹോട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം തുടരും.

കോട്ടയത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രൈമറി കോൺടാക്ടുകൾ ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ളതിനാലാണ് എറണാകുളത്തു രണ്ടു ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ വന്നതെന്നു മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഗ്രീൻ സോണിലുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കും. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നിലനിന്നിരുന്ന ഇളവുകൾ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടകൾ അടപ്പിച്ചു.



English Summary: Four More Hotspots in Kerala