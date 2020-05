ബാങ്കുകള്‍ നാളെ മുതല്‍ സാധാരണനിലയില്‍; റെഡ് സോണിലും പ്രവർത്തിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ബാങ്കുകള്‍ രാവിലെ 10 മുതല്‍ അഞ്ചുവരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. എല്ലാ സോണുകളിലും ബാങ്കുകള്‍ തുറക്കും. വായ്പയെടുക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. ലോക്ഡൗണിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാ സോണുകളിലെയും ബാങ്കുകൾക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി അറിയിച്ചത്.

റെഡ് സോൺ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. റെഡ് സോണുകളിലെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു വരെയായിരിക്കും. കണ്ടെയ്‍ന്‍‍മെന്റ് ഏരിയയില്‍ അന്തിമതീരുമാനം ജില്ലാ കലക്ടറുടേതായിരിക്കും.



English Summary : Kerala State banks in all zones will back to normar from monday