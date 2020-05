തിരുവനന്തപുരം∙ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നു കേരളത്തിലേക്കു വരുന്ന മലയാളികള്‍ക്ക് പാസുകള്‍ നല്‍കിത്തുടങ്ങി. നോര്‍ക്കയില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്കാണ് പ്രവേശനപാസുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ മൊബൈലില്‍ സമയം ഉള്‍പ്പെടെ സന്ദേശം ലഭിക്കും. നോര്‍ക്ക റജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് യാത്രാപാസുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പാസുകള്‍ ലഭിച്ചശേഷമേ യാത്ര തുടങ്ങാന്‍ പാടുള്ളുവെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. യാത്രാപാസുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിലാസം: covid19jagratha.kerala.nic.in

അതിർത്തിയിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിശോധിക്കും. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ അപ്പോൾത്തന്നെ ക്വാറന്റീനിലേക്ക് മാറ്റും. വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിശമന സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കും. ഒരേസമയം 100 വാഹനങ്ങൾ വരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിർത്തിയിലുണ്ട്.

ദേശീയ പാതയുടെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി തയാറാക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്കുകളുടെ ഏകോപന ചുമതല ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാർക്കാണ്. മേയ് നാലിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ആദ്യത്തെ നാലു ദിവസങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കും.

ഇതര സംസ്ഥാനത്തെ മലയാളികൾക്കു കേരളത്തിലേക്ക് ആറു പ്രവേശന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇഞ്ചിവിള (തിരുവനന്തപുരം), ആര്യങ്കാവ് (കൊല്ലം), കുമളി (ഇടുക്കി), വാളയാർ (പാലക്കാട്), മുത്തങ്ങ (വയനാട്), മഞ്ചേശ്വരം (കാസർകോട്) എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കേരളത്തിലേക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. ഓരോ പ്രവേശനകവാടത്തിൽ 500 പേർക്കു കാത്തിരിപ്പിനു സൗകര്യം ഒരുക്കും.

