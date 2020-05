നോർക്ക വഴി ഇതുവരെ 5470 പാസുകൾ ; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചവരെ 515 പേർ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 1,66,263 പേരാണ് നാട്ടിലേക്കു വരാനായി നോർക്ക വഴി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കർണാടക, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പേർ. ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെയെത്താൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു. 28,220 പേരാണ് പാസിന് അപേക്ഷിച്ചത്. 5470 പാസുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

നോർക്കവഴി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാസ് നൽകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 13,000ത്തോളം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയത്. കേരളത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും തിരിച്ചയക്കണമെന്നത് സർക്കാരിന്റെ നയമല്ല. പോകാൻ താല്‍പര്യമുള്ളവരെ മാത്രമെ തിരിച്ചയ്ക്കൂവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകളില്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തയച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികള്‍ക്ക് തിരിച്ചുവരാന്‍ സഹായം നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan on Keralites in Other States