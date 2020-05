അതിർത്തിയിലെ പാക്ക് വെടിവയ്പിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിര്‍ത്തിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ കുട്ടിയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഖേരൻ സെക്ടറില്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപത്താണ് പാക്കിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.



ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച്, രജൗറി ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളെയും പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനികർ ഞായറാഴ്ച ലക്ഷ്യമിട്ടതായി പ്രതിരോധ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. പൂഞ്ചിലെ ബാലാക്കോട്ട് സെക്ടറിലും രജൗരിയിലെ മഞ്ചകോട്ടെ സെക്ടറിലുമാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു.



English Summary: India issued a strong demarche to Pakistan over the killing of three civilians