തിരുവനന്തപുരം∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 30,000 പേര്‍ക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ അനുമതി. പാസ് കിട്ടാത്തവര്‍ കോവിഡ് വാര്‍ റൂമില്‍ അറിയിക്കണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് പറഞ്ഞു. ഒരുദിവസം 12,600 പേരെ അനുവദിക്കും.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് എന്‍ഒസി വേണ്ട. അന്തര്‍ ജില്ലായാത്രയ്ക്ക് കലക്ടറുടെയോ എസ്പിയുടെയോ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അന്തർസംസ്ഥാന യാത്രകളുടെ ഏകോപന ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ അറിയിച്ചു. ഇത്തരമൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് കേരളം ഒരിടത്തും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നവർക്കാണ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രത്യേക കര്‍മപദ്ധതിയുമായി എറണാകുളം

മൂന്നാം ഘട്ട കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് പ്രത്യേക കര്‍മപദ്ധതിയുമായി എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം. നെടുമ്പാശേരിയിലെത്തുന്ന പ്രവാസികളില്‍ നിന്ന് രോഗ വ്യാപനസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ച് വരവ് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലാണ്. തൃശൂര്‍, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകള്‍ക്ക് പുറമേ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പകുതിയോളം ഭാഗത്തെ പ്രവാസികളും എത്തിച്ചേരുക നെടുമ്പാശേരിയില്‍ തന്നെ.

പ്രവാസികളുടെ ക്വാറന്റീന്‍, നിരീക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ കര്‍മപദ്ധതി തയാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നെടുമ്പാശേരിയിലെത്തുന്നവരുടെ മുഴുവന്‍ വിവരവും ശേഖരിക്കുക. വിമാനത്താവളത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇവരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകില്ല. തെര്‍മല്‍ സ്ക്രീനിങ്ങില്‍ രോഗലക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നവരെ ഉടന്‍ കോവിഡ് സെന്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റും. നെടുമ്പാശേരിയില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നേരത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങള്‍.

ജില്ല കോവിഡ് മുക്തമായെങ്കിലും നിലവില്‍ ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്. ഒപ്പം ജില്ലയില്‍ ചരക്കുമായെത്തുന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരും കര്‍ശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. കലക്ടറേറ്റിലെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമും 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തനനിരതമാണ്.

