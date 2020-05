കൊല്ലത്ത് കോവിഡ് –19 സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു

കൊല്ലം∙ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. കുളത്തൂപ്പുഴ ആലുംമൂട്ടിൽ വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ (73) ആണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മരിച്ചത്. രോഗവിമുക്തനായെങ്കിലും രാത്രിയോടെയുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണു മരണമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശിക്കടുത്ത് പുളിയങ്കുടിയിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയ 31കാരനായ യുവാവിൽ നിന്നു രോഗം പടർന്നുവെന്നു കരുതുന്ന പത്മനാഭനെ ഏപ്രിൽ 29നാണ് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയത്. കുളത്തൂപ്പുഴ സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിനു സമീപം വർഷങ്ങളായി തയ്യൽക്കട നടത്തി വരികയായിരുന്നു പത്മനാഭൻ.

രോഗബാധിതനായ യുവാവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതോടെയാണു ഇദ്ദേഹത്തിനു രോഗം ബാധിച്ചതെന്നായിരുന്നു നിഗമനം. യുവാവും ഇയാളുടെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിയായ അറുപത്തിനാലുകാരനും തിങ്കളാഴ്ച ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു. യുവാവിൽ നിന്നു രോഗം പിടിപെട്ടുവെന്നു സംശയിക്കുന്ന എഴുപത്തേഴുകാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി വിട്ടു. ഇവർ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ഈ മാസം ഒന്നിനും രണ്ടിനും നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ പത്മനാഭന്റെ സ്രവ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നുവെന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ട മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ തിങ്കളാഴ്ച കൊറോണ ഐസലോഷൻ വാർഡിൽ നിന്നു മാറ്റിയത്രെ. എന്നാൽ രാത്രി എട്ടേമുക്കാലോടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

പത്മനാഭൻ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ചികിൽസയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ഒൻപതു പേർ രോഗവിമുക്തരായി എന്നായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകിയ അറിയിപ്പ്. എട്ടു പേർ ആശുപത്രി വിട്ടെങ്കിലും പത്മനാഭനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇതിനു വിശദീകരണം ഉണ്ടായതുമില്ല. രാത്രി വൈകിയാണു പത്മനാഭന്റെ മരണവിവരം ആശുപത്രി അധികൃതരും സർക്കാരും പുറത്തുവിടുന്നത്. ‌

മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടു കൊടുക്കും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമായിരിക്കും സംസ്കാരം. ഭാര്യ: വിജയലക്ഷ്മി. മക്കൾ: സതീഷ്, ശൈലജ, സുധാകരൻ, സുമംഗല. മരുമക്കൾ: സുഭാഷിണി, ജയകുമാർ, അശ്വതി, ഷൈജു.

English Summary: Person Who was on covid treatment died at Kollam