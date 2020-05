മദ്യം വാങ്ങാൻ അതിർത്തി കടക്കുന്നു; തമിഴ്നാട്ടിൽ മദ്യശാലകൾ വ്യാഴാഴ്ച തുറക്കും

ചെന്നൈ∙ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന അടച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ മദ്യശാലകൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ തുറക്കുമെന്ന് സർക്കാർ. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാകും മദ്യശാലകൾ തുറക്കുക. എന്നാൽ കണ്ടെൻമെന്റ് സോണിലെ മദ്യശാലകൾ തുറക്കാൻ പാടില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മദ്യശാലകൾ തുറന്നതിനാൽ മദ്യം വാങ്ങാനായി ജനങ്ങൾ അതിർത്തി കടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള യാത്രകൾ വിലക്കാനാണ് സംസ്ഥാനത്തു തന്നെയുള്ള മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്ത് മദ്യശാലകൾ തുറന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനായി വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മദ്യശാലകൾക്കു മുമ്പിൽ കൂട്ടം കൂടരുതെന്നും വരി നിൽക്കുമ്പോൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും അതിൽ പറയുന്നു. മദ്യം വാങ്ങാനായി ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് പേരിൽ കൂടുതൽ ‍വരി നിൽക്കരുതെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ വിൽപന സുഗമമായി നടക്കാൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ വയ്ക്കാമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

ലോക്ഡൗൺ നിബന്ധനകൾ പിൻവലിച്ചു മദ്യശാലകൾ തുറന്ന രാജസ്ഥാനിൽ മദ്യം വാങ്ങാനായി വൻതിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. രാവിലെ പത്തിനു തുറക്കുന്ന കടകൾക്കു മുന്നിൽ എട്ടിനുതന്നെ നീണ്ട ക്യൂ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ചിലയിടങ്ങളിൽ ജനം നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു ക്യൂ നിന്നപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും ആൾക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് പാടുപെട്ടു. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലും കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇടങ്ങളിലും ഒഴികെയുള്ള മദ്യഷോപ്പുകളാണു തിങ്കളാഴ്ച തുറന്നത്. മദ്യം വാങ്ങാനെത്തിയവർക്കു പൊലീസ് സാനിറ്റൈസറും നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary : Govt-run liquor shops in non-containment zones to open from tomorrow in Tamil Nadu