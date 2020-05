വർഷാവസാനത്തോടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ യുഎസിനു ലഭ്യമാകും: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ യുഎസിനു ലഭ്യമാകുമെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. വർഷാവസാനത്തോടെ വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കാമെന്നതിൽ പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലെ ലിങ്കൺ സ്മാരകത്തിൽ രാജ്യാന്തര മാധ്യമം സംഘടിപ്പിച്ച ടൗൺ ഹാൾ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.



കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ യുഎസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ സന്തോഷമേയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കും. വാക്സിൻ ആര് ആദ്യം വികസിപ്പിക്കും എന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം. അസാധാരണമാം വിധം വേഗത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിലെ അപകടം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, 'അവർ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിനു സ്വയം തയാറായി മുന്നോട്ടു വന്നവരാണ്. എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം' എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.



ഉപദേശകരെ മറികടന്നാണു വാക്സിൻ ലഭ്യമാകുന്നതു സംബന്ധിച്ചു താൻ പ്രവചനം നടത്തിയതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ‘താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയും. എന്നാൽ എനിക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയും’- ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകളും സർവകലാശാലകളും സെപ്റ്റംബറിൽ തുറക്കാനാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഗവേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന.



English Summary: Trump 'very confident' of Covid-19 vaccine in 2020