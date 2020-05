തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഓട്ടമൊബൈൽ വർക്‌ഷോപ്പുകൾ, വാഹന ഷോറൂമുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കണ്ടെയ്ന്‍‌മെന്റ് സോണ്‍ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളി‍ൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി. കോവിഡ് അവലോകനത്തിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പാലിച്ചുവേണം ഇവ പ്രവർത്തിക്കാനെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സർക്കാർ അനുവദിച്ച കടകൾ തുറക്കുന്നതിന് ചിലയിടങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ അനുവദിച്ച കടകൾ തുറക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമില്ല. ‌

ഞായറാഴ്ച കടകൾക്കും മറ്റും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റംസാൻ കാലമായതിനാൽ ഭക്ഷണം പാഴ്സൽ നൽകുന്ന റസ്റ്ററന്റുകൾക്കും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം സാധാരണപോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. റെഡ്സോണിൽ ആണെങ്കിൽപ്പോലും കണ്ടെയ്ൻ‌മെന്റ് സോണിൽ മാത്രമാണ് റോഡുകൾ അടച്ചിടുക. നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി ഇവിടങ്ങളിൽ വാഹനഗതാഗതം അനുവദിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

