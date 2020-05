എറണാകുളത്ത് രോഗം ബാധിച്ച 35% പേർക്കും ലക്ഷണങ്ങളില്ല; രോഗബാധിതർ വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാർ

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന 25 പേരിൽ 8 പേർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ജില്ലാ സർവൈലൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് 35% പേരും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നർഥം.

മൂന്നാറിൽനിന്നു വന്ന ബ്രിട്ടിഷ് യാത്രാ സംഘത്തിലെ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തിയൊഴികെ ബാക്കി ആറു പേർക്കും പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരുവിധ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ നിർബന്ധമായും നിർദേശിക്കപ്പെട്ടത്ര നാളുകൾ കർശനമായും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

എറണാകുളം ജില്ലയിലും പുറത്തും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ ജില്ലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 2,302 പേരെയാണ്. ഇതിൽ 1041 പേർ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതിൽ 4 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നീട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച യാക്കൂബ് ഹുസൈൻ സേട്ടുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരാണ്‌. പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാംനിര പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 1261 പേരിൽ ആർക്കും തന്നെ രോഗം ബാധിച്ചില്ല.



ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 25 പേരും വ്യത്യസ്ത പ്രായ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു. 0-9 പ്രായ വിഭാഗം - 1, 10-19 പ്രായ വിഭാഗം-1, 20-29 പ്രായ വിഭാഗം- 6, 30 - 39 പ്രായ വിഭാഗം - 5, 40 - 49 പ്രായ വിഭാഗം - 3, 50 - 59 പ്രായ വിഭാഗം - 2, 60 - 69 പ്രായ വിഭാഗം - 4, 70 - 79 പ്രായ വിഭാഗം - 2, 80 - 89 പ്രായ വിഭാഗം - 1 എന്നിങ്ങനെയാണത്. അതായത് യുവാക്കളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ രോഗത്തിനെതിരെ കരുതൽ പുലർത്തണമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



