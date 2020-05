പിഴവ് ആവർത്തിക്കരുത്; പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ സൗകര്യം ഒരുക്കണം: യുഡിഎഫ്

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പിഴവ് സര്‍ക്കാര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്ന് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ ബെന്നി ബഹനാൻ. പ്രവാസികളെ ആദ്യം വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചതാണ് കോവിഡ് പടരാന്‍ കാരണം. ഇവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് എത്രമാത്രം സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയും എന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. അവർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാനാകുമോ എന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രവാസികളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ഹോം ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യുക എന്നത് അപകടകരമാണ്. അവരെ മുഴുവൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 258 കേസിൽ 38 ശതമാനവും ഗൾഫിൽനിന്നു വന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ ഗൾഫിൽനിന്നു വന്നവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം. അതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണ് കോവിഡ് വ്യാപകമാകാൻ കാരണം. പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്കു വരുന്നത് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്. അവരെ സർക്കാർ തലത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ബെന്നി ബെഹനാൻ പറഞ്ഞു. പ്രവാസികളെ എവിടെയാണ് താമസിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ കണക്ക് സർക്കാരിന്റെ പക്കലില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Benny Behanan against state government on quarantine facilities to expats