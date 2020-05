ബാക്കിയുള്ള സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില്ല; പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് തീരുമാനം ഉടൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകള്‍ നടത്തില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം. കേരളത്തില്‍ സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നേരത്തേ പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. കലാപം നടന്ന ഡല്‍ഹിയിലെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖലകളിലെ സ്കൂളുകളില്‍ നടക്കാതെപോയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറു വിഷയങ്ങളിലെ പരീക്ഷ മാത്രമേ നടത്തൂവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്‍റിയാല്‍ പറഞ്ഞു. അവശേഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തില്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഐസിഎസ്ഇ, ഐഎസ്‌‌സി പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സിഐസിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ച് എട്ടുദിവസത്തിനകം പരീക്ഷാതീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ബോര്‍ഡിന്റെ നിലപാട്. ഈവര്‍ഷത്തെ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നീറ്റ് പരീക്ഷ ജൂലൈ 26ന് നടത്തും. ഈ മാസം മൂന്നിന് നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. ജെഇഇ മെയിന്‍ പരീക്ഷ ജൂലൈ 18 മുതല്‍ 23 വരെ നടത്തും. ജെഇഇ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും നടക്കുക. നീറ്റ്, ജെഇഇ മെയിന്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ മാറ്റി നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള സമയമപരിധി നീട്ടി.

English Summary: CBSE class 10 Board exams suspended for 2020, except for northeast Delhi students: Govt