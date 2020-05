പാരിസ് ∙ ഡിസംബറിൽ ന്യൂമോണിയയ്ക്കു ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ 43 കാരനായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ ആദ്യ കോവിഡ് ബാധിതനെന്ന് റിപ്പോർട്ട്‌. ജനുവരി 24 നാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം. പാരിസിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അമിറോച് ഹമ്മറിനെ, ചുമ, പനി, ശ്വാസതടസം എന്നിവയെ തുടർന്ന് ഡിസംബർ 27 നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അന്നു തന്നെ ന്യൂമോണിയ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇയാൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ കോവിഡ് ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഡിസംബറിൽ ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ ശേഖരിച്ച സ്രവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധിച്ചതിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ഇയാളെ ചികിത്സിച്ച ഡോ. കോഹെൻ വ്യക്തമാക്കി. ഡിസംബർ 14നും 22നും ഇടയിൽ ഇയാൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതാവാമെന്നാണ് നിഗമനം. ഇയാളുടെ രണ്ടു മക്കൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാര്യയ്ക്കു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കോഹെൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ബാധിത മേഖലകളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരിൽ നിന്നാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും രോഗമുക്തനായ അമിറോച് ഹമ്മർ വ്യക്തിമാക്കിയെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തു.

