‘സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ സംവിധാനം വേണം’

കൊച്ചി∙ രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്ഡൗൺ മൂലം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്ന, വിദ്യാർഥികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നിരവധിയായ ആശങ്കകളാണു ദിവസേന പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്.



ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി വിദ്യാർഥികളാണു പഠനത്തിനായി പോയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്, തെലുങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹോസ്റ്റലുകൾ ഐസലേഷൻ വാർഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നതും, വാടകയുമെല്ലാം അവിടങ്ങളിൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനു ഭീഷണിയായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം വാഹനം ഉള്ളവർ മാത്രം തത്ക്കാലം തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതിയെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനം ഇവരെ വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് എംപി പറഞ്ഞു.



അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ടുവരാൻ വാഹന സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതിർത്തിയിൽ പോയി പോലും മക്കളെ കൂട്ടി കൊണ്ട് വരാൻ അവർക്കു സാധിക്കില്ല. ഇവരുടെ ആശങ്ക പരിഗണിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ സൗജന്യ സംവിധാനം വേഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: Hibi Eden MP demands return of students stranded in other states