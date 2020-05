പ്രവാസി മടക്കം; യുഎഇയിൽനിന്ന് ആദ്യ 2 വിമാനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ● വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വിമാന സർവീസ് ഷെഡ്യൂൾ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. മേയ് എഴു മുതൽ 7 ദിവസത്തേക്കുള്ള പട്ടികയിൽ 64 സർവീസുകളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നായി 14,800 പേരെയാണ് ഈ വിമാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിമാനത്താ‍വളങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക.

ഒന്നാം ദിവസം

യു‌എ‌ഇയിലെ അബുദാബിയിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും (200 യാത്രക്കാർ) ദുബായിൽനിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും (200) സർവീസ് ഉണ്ടാകും. സൗദിയിലെ റിയാദിൽനിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും (200) ഖത്തറിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും (200) സർവീസുണ്ട്. ലണ്ടൻ‌- മുംബൈ (250), സിംഗപ്പൂർ- മുംബൈ (250), ക്വാലലം‌പൂർ- ഡൽഹി (250), സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ – മുംബൈ വഴി ഹൈദരാ‍ബാദ് (300), മനില – അഹമ്മദാബാദ് (250), ധാക്ക –ശ്രീനഗർ (200) എന്നിവയാണ് ആദ്യ ദിവസത്തെ മറ്റു സർവീസുകൾ.



രണ്ടാം ദിവസം



ബഹ്‌റൈൻ - കൊച്ചി (200), ദുബായ്- ചെന്നൈ (2 സർവീസ്, 200 വീതം), ക്വാലലം‌പൂർ - മുംബൈ (250), ന്യൂയോർക്ക്- മുംബൈ വഴി അഹമ്മദാബാദ് (300), ധാക്ക-ഡൽഹി (200), കുവൈത്ത് – ഹൈദരാബാദ് (200), സിംഗപ്പൂർ- അഹമ്മദാബാദ് (250), ലണ്ടൻ- ബെംഗളൂരു (250).



മൂന്നാം ദിവസം



കുവൈത്ത് – കൊച്ചി (200), മസ്കത്ത്- കൊച്ചി (250), റിയാദ്- ഡൽഹി (200), ക്വാലലം‌പൂർ- തൃച്ചി (250), ചിക്കാഗോ- മുംബൈ വഴി ചെന്നൈ (300), ധാക്ക- മുംബൈ (200) മനില- മുംബൈ (250), ലണ്ടൻ- ഹൈദരാബാദ് (250), ഷാർജ-ലക്നോ (200).



നാലാം ദിവസം



ഖത്തർ - തിരുവനന്തപുരം (200), ക്വാലാലം‌പൂർ- കൊച്ചി (250‌), കുവൈത്ത് – ചെന്നൈ (200), സിംഗപ്പൂർ - തൃച്ചി (250)ലണ്ടൻ- മുംബൈ (250), ധാക്ക-ഡൽഹി (200), അബൂദാബി –ഹൈദരാബാദ് (200), വാഷിങ്ടൺ- ഡൽഹി വഴി ഹൈദരാബാദ് (300).



അഞ്ചാം ദിവസം



ദമാം – കൊച്ചി (200), ബഹ്‌റൈൻ- കോഴിക്കോട് (200), ക്വാലാലം‌പൂർ- ചെന്നൈ (250), മനില- ഡൽഹി (250), ലണ്ടൻ- അഹമ്മദാബാദ് (250), ദുബായ്- കൊച്ചി (200), ധാക്ക-ശ്രീനഗർ( 200), സാൻഫ്രാൻസിസ്കൊ- ഡൽഹി വഴി ബെംഗളൂരു (300).



ആറാം ദിവസം

ക്വാലലം‌പൂർ - കൊച്ചി (250), മസ്കത്ത് – ചെന്നൈ (200), ലണ്ടൻ- ചെന്നൈ (250), ജിദ്ദ – ഡൽഹി (200), കുവൈത്ത് – അഹമ്മദാബാദ് (200), ദുബായ് –ഡൽഹി (2 സർവീസ് 200 വീതം)മനില- ഹൈദരാബാദ് (250), ധാക്ക- ശ്രീനഗർ (200), സിംഗപ്പൂർ- ബെംഗളൂരു (250), ന്യൂയോർക്ക്- ഡൽഹി വഴി ഹൈദരാബാദ് (300).



ഏഴാം ദിവസം



കുവൈത്ത് – കോഴിക്കോട് (200) മനില- ചെന്നൈ (250) ധാക്ക- ചെന്നൈ (200) ലണ്ടൻ- ഡൽഹി (250) ചിക്കാഗോ- ഡൽഹി വഴി ഹൈദരാബാദ് (300) ജിദ്ദ- കൊച്ചി(200) ക്വാലാലം‌പൂർ- ഹൈദരാബാദ് (250), ദുബായ്- അമൃതസർ (200).

എംബസിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരില്‍നിന്ന് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍, ടൂറിസ്റ്റ് വിസയില്‍ എത്തി കുടുങ്ങിയവര്‍, തൊഴില്‍ നഷ്ടമായവര്‍, ബന്ധുക്കള്‍ മരിച്ചവര്‍, ലേബര്‍ ക്യംപില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ എന്നിവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടികയിലുള്ളവരെ എംബസിയില്‍നിന്ന് ഫോണിലോ ഇ-മെയില്‍ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടും. എയര്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനാവും നിര്‍ദേശിക്കുക. മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങളില്‍ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കല്ല. അബുദബി-കൊച്ചി റൂട്ടിലേക്ക് 13,000 രൂപ ഈടാക്കുമെന്നാണു സൂചന.

നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ എല്ലാവരും ആരോഗ്യസേതു ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എത്തി മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരോഗ്യ സേതു ആപ് വഴിയാകും. നാട്ടിലെത്തിയാൽ നിർബന്ധമായും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്നും അറിയിച്ചു. ആശുപത്രികളിലോ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിലോ സ്വന്തം ചെലവിലാവും ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയേണ്ടത്. ക്വാറന്റീൻ കഴിയുമ്പോൾ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും

English Summary: India to operate two evacuation flights from UAE on May 7