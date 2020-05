തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ സംസ്ഥാനത്തെ ലോട്ടറി വിൽപന ഈമാസം 18ന് പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. നറുക്കെടുപ്പ് ജൂണ്‍ ഒന്നിന് നടത്തും. ചെറുകിട വില്‍പനക്കാര്‍ക്ക് 100 ടിക്കറ്റ് വായ്പ നല്‍കും. മൂന്നുമാസത്തിനകം ഇവയുടെ പണമടച്ചാല്‍ മതി.

നശിച്ചുപോയ ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കുപകരം അതേ സീരിസ് ടിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കും. വില്‍പനക്കാര്‍ക്ക് മാസ്കും കയ്യുറയും കൈമാറും. ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടാകും. കമ്മിഷന്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ലാബുകളുടെ പരിധി കുറയ്ക്കും. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.



