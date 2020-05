തമിഴ്നാടിന്റെ അനുമതി ഇല്ല: മലയാളികളെ കളിയിക്കാവിളയില്‍ പൊലീസ് തടഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം∙ ഡിജിറ്റൽ പാസ് ഇല്ലാത്തവരെ കടത്തിവിടാനാകില്ലെന്നു തമിഴ്നാട് നിലപാടെടുത്തതോടെ പാറശാല ഇഞ്ചിവിള ചെക്പോസ്റ്റിൽ മലയാളികൾ കുടുങ്ങി. തമിഴ്‌നാടിന്റെ പാസ് കിട്ടാത്തതു കാരണം ഒരു സംഘം മലയാളികൾ അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നോർക്ക റജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം പോരെന്നാണ് തമിഴ്നാട് നിലപാട്. തമിഴ്നാട് പാസ് ലഭിച്ചവരെ പിന്നീട് കടത്തി വിട്ടു.

കന്യാകുമാരി ജില്ലാ കലക്ടറുമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടർ സംസാരിച്ചു. കളിയിക്കാവിള അതിർത്തിയിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പാസില്ലാതെ എത്തുന്നവർക്കു മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടാത്തതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. വാഹനത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും അതിർത്തി കടന്നു വരാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പാസ് ആവശ്യമാണെന്ന് കലക്ടർ പറഞ്ഞു. മലയാളികൾ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിയ സംഭവമറിഞ്ഞ് സി.കെ.ഹരീന്ദ്രൻ എംഎൽഎയും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പാസിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം പാസ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണു യാത്രക്കാരുടെ പരാതി. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ രോഗം സംശയിച്ച രണ്ടുപേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവായതിനെത്തുടർന്ന് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്സ്പോട്ട് പരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കും.

രാവിലെ 11 മണിവരെ 15 മലയാളികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കെത്തിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വേണ്ടത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്നലെ അതിർത്തി കടക്കാനെത്തിയവർ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിയിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ വന്നതിനാൽ ഇന്ന് വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. ദിവസവും 500 പേരെ പരിശോധിച്ച് അതിർത്തി കടത്തുന്നതിന് ഇഞ്ചിവിളയിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്നാടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും ഭാഗത്ത് ശക്തമായ പരിശോധനാ സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാസുമായി എത്തുന്നവർ കളിയിക്കാവിളയിലെ തമിഴ്നാട് ചെക്പോസ്റ്റിലിറങ്ങി ഇഞ്ചിവിള ശിവശക്തി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ ക്യാംപിലെത്തി പരിശോധന നടത്തണം. ഓരോ വാഹനത്തിലെയും രേഖകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും. യാത്രക്കാരുടെ ശരീര താപനില അളക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലാക്കും. അല്ലാത്തവർ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ 90 ജീവനക്കാർ പരിശോധനയ്ക്കുണ്ട്. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6വരെയാണ് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നത്. പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് യാത്രക്കാർ ചെറിയ വഴികളിലൂടെ കേരളത്തിലേക്കു കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരള തമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തിയായ കളിയക്കാവിളയിലൂടെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്ന് ഇന്നലെ 24 പേരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കായി അതിർത്തിയിൽ ആരംഭിച്ച കേരളത്തിന്റെ ക്യാംപിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് ആവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കി. അയല്‍ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു ജില്ലയിലെത്തുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഇഞ്ചിവിളയിൽ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആംബുലന്‍സുകളില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി കാരക്കോണം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രത്യേക സൗകര്യം സജ്ജമാക്കി. കളിയക്കാവിളയിലും കാരക്കോണം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും കലക്ടര്‍ നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ആംബുലന്‍സ് സൗകര്യവും മോട്ടര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഗതാഗത സംവിധാനവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങളില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് റോഡിന് ഇരുവശവും പാര്‍ക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. കുടിവെള്ളം, സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കുമായി വ്യത്യസ്ത വിശ്രമ മുറികള്‍, ആരോഗ്യ പരിശോധനാ സംവിധാനം, ആംബുലന്‍സ്, വീല്‍ചെയര്‍ സൗകര്യം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ഇവിടെ ലഭിക്കും. മുന്‍കൂട്ടി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാതെയെത്തുന്നവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക റജിസ്ട്രേഷന്‍ കൗണ്ടര്‍ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ അണുവിമുതമാക്കി തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

