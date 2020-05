300ലേറെ പേർക്കു കോവിഡ്; കോയമ്പേട് മാർക്കറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി

ചെന്നൈ ∙ തമിഴകത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മാറിയതിനു പിന്നാലെ, കോയമ്പേട് പഴം, പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടി. ഇന്നു മുതൽ തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ തിരുമിഴിസൈയിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കും. അണുമുക്തമാക്കുന്നതിനും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായാണു മാർക്കറ്റ് മാറ്റുന്നതെന്നു കോർപറേഷൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകം 300ലേറെ പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു മാർക്കറ്റ് അടക്കുന്നത്.



ചെന്നൈയ്ക്കു പുറമേ, കടലൂർ, അരിയാലൂർ, പെരമ്പലൂർ,വിഴുപുറും, തഞ്ചാവൂർ ജില്ലകളിലും കോയമ്പേട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെത്തിയവർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാർക്കറ്റിൽ നിന്നു വിവിധ ജില്ലകളിലെത്തിയ 7500 പേരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇവരെ കൂടി കണ്ടെത്തി പരിശോധിക്കുന്നതോടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂടാനാണു സാധ്യത.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഴം, പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റായ കോയമ്പേട് ലോക്ഡൗൺ കാലത്തും സാധാരണ രീതിയിലാണു പ്രവർത്തിച്ചത്. സാധാരണ 1 ലക്ഷം പേരെത്തുന്നിടത്ത് ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് 40000 പേർ എത്തി.സാമൂഹിക അകലം ഉൾപ്പെടെ മുൻ കരുതൽ നടപടികളൊന്നും പാലിക്കാതെയായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. പല തവണ പൊലീസും അധികാരികളും മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടും ഇതു ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല.

ചെന്നൈയിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു കോയമ്പേടിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. രണ്ടു പൂക്കച്ചവടക്കാർക്കാണ് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.പിന്നീട് ചെന്നൈയിലും കാഞ്ചീപുരത്തും തിരുവള്ളൂരിലും മാർക്കറ്റിൽ നിന്നു പച്ചക്കറിയെടുത്തു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ വഴി പലർക്കും രോഗം പടർന്നു. ചില്ലറ കച്ചവടം നിരോധിച്ചും പഴം, പൂ മാർക്കറ്റുകൾ മാധവാരത്തേയ്ക്കു മാറ്റിയും കോർപറേഷൻ കർശന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും സമയം വൈകിയിരുന്നു.

മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെത്തിയ തൊഴിലാളികൾക്കു 3 ദിവസം മുൻപ് അരിയാലൂരിൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണു സംസഥാനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കോയമ്പേട് ക്ലസ്റ്റർ വ്യാപിച്ചിരിക്കാമെന്ന ആശങ്ക പരന്നത്.അതു ശരിവച്ചാണു ഇപ്പോൾ 300 ലേറെ പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 7500 പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കെ, കേസുകൾ വീണ്ടും കൂടാനാണു സാധ്യത.

