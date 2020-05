74 വയസ്സുകാരൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നത് 15 ദിവസം; ബില്ല് 16 ലക്ഷം

മുംബൈ∙ ജൂഹുവിലെ നാനാവതി ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരണമടഞ്ഞ 74 വയസ്സുകാരന്റെ 15 ദിവസത്തെ ആശുപത്രി വാസത്തിന് ആശുപത്രി അധികൃതർ ബില്ലിട്ടത് 16 ലക്ഷം രൂപ. സാന്താക്രൂസ് നിവാസിയായ വയോധികന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്വാറന്റീനിൽ ആയ മകൻ അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി മുഖം പോലും കാണാനായില്ല. കുടുംബം ക്വാറന്റീനിൽ ആയതിനാൽ ആശുപത്രിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഫോൺ വഴിയോ ഇ-മെയിൽ വഴിയോ ആയിരുന്നുവെന്ന് മകൻ പറഞ്ഞു.



പ്രവേശന സമയത്ത് 60,000 രൂപ അടച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഓരോ ദിവസവും ബിൽ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3.4 ലക്ഷം രൂപ അടച്ചു. പിന്നീട് പണമെത്താതായപ്പോൾ ചികിത്സ നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കി ആശുപത്രിയുടെ അക്കൗണ്ട്‌സ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നു. 8.6 ലക്ഷം രൂപ മരുന്ന് ഇനത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2.8 ലക്ഷം രൂപ കോവിഡ് ചാർജ് ആയും ബില്ലിൽ ഉണ്ട്. ഒടുവിൽ പിതാവിന്റെ മരണ വാർത്ത അറിയിച്ചു.

തങ്ങൾ ക്വാറന്റീനിൽ ആയതിനാൽ അവസാനമായി കാണാൻ പോലും കഴിയാതെ അന്ത്യയാത്ര. ശ്മശാനത്തിലേക്കുള്ള ആംബുലൻസും ആശുപത്രി തന്നെ ക്രമീകരിച്ചതാണ്. അതിനും 8,000 രൂപ ബില്ലിട്ടു. അതേസമയം ആരോപണങ്ങൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു. നേരത്തെ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സങ്കീർണമായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ബിൽ വരുമെന്നുമാണ് വിശദീകരണം.

English Summary: Mumbai: Man loses dad, ends up with Rs 16 lakh bill at private hospital