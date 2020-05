ചെലവ് വഹിക്കണം, 14 ദിവസം ക്വാറന്റീന്‍; പ്രവാസി യാത്രയ്ക്കു മാർഗനിർദേശങ്ങളായി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ 14 ദിവസം സര്‍ക്ക‍ാര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ കഴിയണമെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും. നെഗറ്റീവ് ആയാല്‍ വീട്ടിലേക്കു പോകാം. തുടര്‍ന്നുള്ള 14 ദിവസം വീട്ടില്‍ സ്വയംനിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാര്‍ഗരേഖയിലാണു നിര്‍ദേശങ്ങള്‍. പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഏഴു ദിവസം നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീന്‍ ആണ് കേരളത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം.

പ്രവാസികള്‍ യാത്ര പുറപ്പെടും മുന്‍പ് തെര്‍മല്‍ സ്ക്രീനിങ് മാത്രമാണ് നടത്തുകയെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവരെ മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കും. യാത്ര മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ബാധ്യത സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് എഴുതി നല്‍കണം. ഌതേസമയം, യാത്ര പുറപ്പെടും മുന്‍പ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം.

ജോലി നഷ്ടമായ പ്രവാസികൾ, വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ, ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവര്‍, പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ എന്നിവർക്കായിരിക്കും യാത്രയിൽ മുൻഗണന. അർഹരായവരുടെ പട്ടിക എംബസികളും ഹൈക്കമ്മിഷൻ ഓഫിസുകളും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രാ ചെലവുകൾ യാത്രക്കാർ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടിവരും. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള നോഡൽ ഓഫിസർമാര്‍ക്കു വിവരം നൽകും. വിമാനങ്ങളിലെയും കപ്പലുകളിലെയും യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ്തന്നെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

