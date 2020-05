7 ട്രെയിന്‍; എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത് 7700 അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽനിന്ന് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളിൽ ഇതുവരെ 7700ൽ പരം അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മടങ്ങി. ബിഹാറിലേക്ക് മൂന്നും ഒഡിഷയിലേക്കു രണ്ടും ബംഗാള്‍, ജാര്‍ഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും വീതം ട്രെയിനുകളാണ് ഇതുവരെ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. പൊലീസ്, ലേബർ, റവന്യു, ആരോഗ്യ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ക്യാംപുകളില്‍ നേരിട്ടെത്തിയാണ് മടങ്ങാനുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്.

വിവരങ്ങള്‍ തത്സമയം കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ അറിയുന്ന വിധമാണു പ്രവര്‍ത്തനം. പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളില്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ എത്തിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നല്‍കിയാണു യാത്രയാക്കുന്നത്.



English Summary: Over 7700 migrant workers returned to their home states from Ernakulam