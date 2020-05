ഗ്വാളിയര്‍ ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയറില്‍ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ കൊലക്കേസ് പ്രതി ജയിലിനുള്ളില്‍ സ്വന്തം ജനനേന്ദ്രിയം അറുത്തെടുത്ത് ദൈവത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച തടവുകാരന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. കൊലക്കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന വിഷ്ണുകുമാര്‍ എന്ന യുവാവാണ് ജയിലിനുള്ളിലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ രാവിലെ 6.30ന് പ്രാര്‍ഥിച്ച ശേഷം ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചതെന്നു ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കരച്ചില്‍ കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സഹതടവുകാരാണു രക്തത്തില്‍ കുളിച്ചുകിടന്ന വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടത്. തുടര്‍ന്നു ജയില്‍ അധികൃതര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയം ബലി നല്‍കണമെന്ന് ഈശ്വരന്‍ സ്വപ്‌നത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വിഷ്ണുകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഭിന്ദ് ജില്ലക്കാരനായ വിഷ്ണു 2018 മുതല്‍ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്.



English Summary: Murder convict castrates himself in Gwalior prison, offers private parts to deity