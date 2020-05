നെടുമ്പാശേരി ഒരുങ്ങുന്നു; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നത് 2150 പ്രവാസികൾ

കൊച്ചി∙ പ്രവാസികൾ എത്തുമ്പോഴേയ്ക്ക് നെടുമ്പാശേരി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയിൽ. ബുധനാഴ്ച മുതൽ 13 വരെയുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പത്തു വിമാനങ്ങളാണ് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത്. ആകെ 2150 യാത്രക്കാരായിരിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുക. മലേഷ്യയ്ക്കു പുറമേ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നത്.

തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള പട്ടിക പ്രകാരം ക്വാലാലംപൂരിൽനിന്ന് രണ്ടു വിമാനങ്ങളിലായി 500, അബുദബിയിൽനിന്ന് 200, ദോഹയിൽനിന്ന് 200, ബഹ്റൈനിൽനിന്ന് 200, കുവൈത്തിൽനിന്ന് 200, മസ്കറ്റിൽനിന്ന് 200, ദമാമിൽനിന്ന് 200, ദുബായിൽനിന്ന് 200, ജിദ്ദയിൽനിന്ന് 200 എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും യാത്രക്കാർ. അതേസമയം വിമാനങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയക്രമം തയാറാകുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



പ്രവാസികളെ മടക്കിയെത്തുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോക്കോൾ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായാണ് അണുവിമുക്തമാക്കൽ പ്രക്രിയ.

സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനും പുറത്തു കടത്തുന്നതിനുമുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാകുകയാണ്. തുണി കുഷ്യനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കസേരകളും മറ്റ് ഇരിപ്പിടങ്ങളും പൂർണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നടപടി. ലോക്ഡൗണിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം വന്നത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായിരുന്നു. ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.



രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ സ്ഥലത്ത് തയാറായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടി എന്ന് ജീവനക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്രാവശ്യമായി മോക്ഡ്രിൽ നടത്തിയിരുന്നു.

ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടവരെ എവിടെ താമസിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൃത്യമായ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ ആശുപ്രിയിലോ നിശ്ചിത കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ആയിരിക്കും പാർപ്പിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവരെ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ നിശ്ചിത നിർദേശങ്ങൾ നൽകി നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.



