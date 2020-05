ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസല്‍ വില കൂടി; പെട്രോളിന് 1.67 രൂപയും ഡീസലിന് 7.10 രൂപയും വർധിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ധനങ്ങളുടെ മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) ഉയർത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂടി. പെട്രോളിന്റെ വാറ്റ് 27 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 30 ശതമാനമായും ഡീസലിന് 16.75 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 30 ശതമാനമായുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. പെട്രോളിന് 1.67 രൂപയും ഡീസലിന് 7.10 രൂപയും വർധിച്ചു. ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും യഥാക്രമം 71.26 രൂപയും 69.39 രൂപയുമാണ് വില. പെട്രോളിന്റെ വിപണി വിലയിലെ എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 22.98 രൂപയും, വാറ്റ് ലിറ്ററിന് 16.44 രൂപയുമാണ്. ഡീസലിന് എക്സൈസ് തീരുവ 18.83 രൂപയും വാറ്റ് 16.26 രൂപയും.

English Summary: Petrol Price Hiked By Rs 1.67 A Litre In Delhi, Diesel By Rs 7.10 A Litre After Government Raises VAT