ബെയ്ജിങ് ∙ എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം, കൊറോണ മുക്തരായവരും ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ സാധാരണ ചൈനക്കാർ പറയുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്ന തരത്തില്‍ അപകടകാരിയാണെന്ന വിവരം മറച്ചുവച്ച അധികൃതരാണ് ആയിരങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. പലരും സര്‍ക്കാരിനെതിരെ നിയമനടപടിക്കു സാധ്യതകളും തേടുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവരെയെല്ലാം നിശബ്ദരാക്കുകയാണ് ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നു ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ കഴിയുന്ന ചൈനീസ് സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകനായ യാങ് ഷാന്‍ക്വിങ്ങിനു ലഭിച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ചാണു റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ നിയമനടപടിക്കു സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേരാണ് യാങ്ങിനെ സമീപിക്കുന്നത്. രണ്ട് ആശുപത്രികള്‍ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അമ്മ മരിച്ച മകനും ക്വാറന്റീനില്‍ ഭാര്യാപിതാവ് മരിച്ച യുവാവും നിയമനടപടിക്കുള്ള സാധ്യത തിരക്കി യാങ്ങിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇവരില്‍ പലരും നിലപാടു മാറ്റി. ചിലര്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു പോലുമില്ലെന്ന് യാങ് പറഞ്ഞു. ഇവരില്‍ രണ്ടു പേരെ പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നും യാങ് പറഞ്ഞു.

നിയമനടപടിക്കു തയാറായി ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ടുവന്നാല്‍ അഭിഭാഷകരെ ലഭിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്. പരാതിക്കാര്‍ക്ക് നിയമസഹായം നല്‍കുമെന്ന് മാര്‍ച്ചില്‍ ഒരുകൂട്ടം അഭിഭാഷകര്‍ തുറന്ന കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ മേഖലയില്‍നിന്നു തന്നെ ഭീഷണി മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചതോടെ ഇവരില്‍ പലരും പിന്മാറിയെന്നും യാങ് പറഞ്ഞു. വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന വുഹാനില്‍ എന്താണു തെറ്റായി സംഭവിച്ചതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഭരണകക്ഷിയായ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കു മേല്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദമാണ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്.

എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഹര്‍ജികളുമായി രംഗത്തെത്തരുതെന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ക്കു മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ചില കുടുംബാംഗങ്ങളെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ജനങ്ങള്‍ അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി രംഗത്തിറങ്ങിയാല്‍ വുഹാനിലെ യഥാര്‍ഥ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യാന്തര സമൂഹം അറിയുമെന്ന് ചൈന ഭയപ്പെടുന്നതായി യാങ് പറഞ്ഞു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് മഹാമാരിയില്‍നിന്നു ജനങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഭാഷ്യം ഇതോടെ പൊളിയുമെന്നും ഇവര്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്.

ദേശഭക്തിയും ദേശീയതയും മറയാക്കി തലയൂരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, കൊറോണ ബാധിച്ചു മരിച്ചവരെ ഇരകളായല്ല മറിച്ച് രക്തസാക്ഷികളായാണു പരിഗണിക്കുന്നത്. ചൈന നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വിമര്‍ശകരെ വിദേശശക്തികളുടെ ചട്ടുകമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമവും പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം നടത്തുന്നു. വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചു സെന്‍സര്‍ ചെയ്ത വാര്‍ത്തകള്‍ ശേഖരിച്ച ‘ടെര്‍മിനസ് 2049’ എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച മൂന്നു സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരെ കാണാതായതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്നാണു സൂചന.

വുഹാന്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിലും അതിശക്തമായ നടപടികളാണു പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. പച്ചക്കറി വിലവര്‍ധനയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊറോണ രോഗികള്‍ക്കു പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് മരുന്നുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനെ എതിര്‍ത്ത ആശുപത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലകളില്‍നിന്നു നീക്കി. വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍നിന്ന് എതിര്‍ശബ്ദം ഉയരാതിരിക്കാനാണു സര്‍ക്കാര്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നത്. വുഹാനില്‍ 4000 പേര്‍ മരിച്ചെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. എന്നാല്‍ മരണസംഖ്യ ഇതിലും ഏറെ കൂടുതലാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികള്‍ കരുതുന്നത്.

നഷ്ടത്തിനു തക്കതായ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണു മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം. രോഗത്തിന് ഇരയായ തന്റെ പിതാവിനു വുഹാനിലെ ഒരു ആശുപത്രിയില്‍നിന്നാണു വൈറസ് പടര്‍ന്നതെന്ന് ഷാങ് ഹായ് എന്നയാള്‍ പറഞ്ഞു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ ഇപ്പോഴും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെങ്കിലും വൈറസ് മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുമെന്ന കാര്യം മറച്ചുവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണു തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും ഷാങ് പറഞ്ഞു.

വൈറസിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പു ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അച്ഛനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും ഷാങ് പറഞ്ഞു. ഇതേക്കുറിച്ച് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരും വാര്‍ത്ത കൊടുക്കാന്‍ തയാറായില്ലെന്നും ഷാങ് പറഞ്ഞു. വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവര്‍ക്ക് ഒരു സ്മാരകം നിര്‍മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഇട്ട സന്ദേശം സെന്‍സര്‍മാര്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തു. ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് അവര്‍ ഏറെ സമയം ചെലവിടുന്നത്. എന്നാല്‍ ആ ഊര്‍ജം ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി അവര്‍ ചെലവഴിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഷാങ് പറഞ്ഞു.

വുഹാനില്‍ വൈറസ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ നൂറിലേറെ ബന്ധുക്കളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ചയാളുടെ വീട്ടില്‍ പൊലീസ് എത്തി. തുടര്‍ന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പ് നീക്കി. ഭീഷണികള്‍ മറികടന്നും ചിലര്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ടാന്‍ ജുന്‍, വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവച്ച് ജനജീവിതം അപകടത്തിലാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ പരാതി നല്‍കി. സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യമായി മാപ്പു പറയണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പിന്നാലെ ടാനിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വരുന്നതിന് സെന്‍സറിങ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

