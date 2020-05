ലണ്ടൻ ∙ ലോകരാജ്യങ്ങളിലാകെ പടർന്നുപിടിച്ച കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്‌സിൻ ഒരിക്കലും വികസിപ്പിക്കാനായേക്കില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കൊറോണ വൈറസ് വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഡേവിഡ് നബാറോ. കോവിഡ് വാക്‌സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി നൂറിലേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയും ഏതാനും വാക്‌സിനുകൾ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് ആശങ്കയുയർത്തി ഡോ. ഡേവിഡ് നബാറോയുടെ പ്രസ്താവന. നബാറോയെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ സിഎൻഎന്നാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തത്.

വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗവേഷണത്തിനു ശേഷവും എച്ച്ഐവി, ഡെങ്കു വൈറസ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്‌സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിനും വികസിപ്പിക്കാനായേക്കില്ലെന്നു ഡോ. ഡേവിഡ് നബാറോ പറഞ്ഞത്.

എച്ച്ഐവി റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുകയും 3.2 കോടി ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും എച്ച്ഐവിയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്‌സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾപ്രകാരം ലോകത്താകെ പ്രതിവർഷം നാലു ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഡെങ്കു വൈറസിനും ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധ വാക്‌സിൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

