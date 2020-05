‘ദൈവം തന്നു, ദൈവത്തിനു കൊടുത്തു, ദൈവം വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോയി’ – ത്രേസ്യാമ്മ

കൊച്ചി∙ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓർമകൾ കടലാസു താളുകൾ പോലെ മറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ത്രേസ്യാമ്മയ്ക്ക്. ഈ അമ്മയുടെ മകനായിരുന്നു, മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി പള്ളി റെക്ടറായിരുന്ന ഫാ. സേവ്യർ തേലക്കാട്ട്. മകന്റെ കൊലയാളിക്കു ശിക്ഷ കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും സന്തോഷത്തേക്കാളേറെ ദുഃഖസ്മൃതികളാണ് ഈ അമ്മയുടെ വാക്കുകളിൽ.

മകന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൺപതാം വയസിലും ആ അമ്മയ്ക്കു മുന്നിൽ ഓർമകൾ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.അപ്പന്റെ ഓർമദിവസം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ‘‘അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാത്തിനും ഞാനൊപ്പമുണ്ടാകും’’ എന്ന്. – ഡിസംബർ 27ന് കുർബാനയൊക്കെ ചൊല്ലി പോയതാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ വിളിക്കും. എല്ലാം സത്യത്തോടെ മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന അച്ചനെ അവര് ഇല്ലാതാക്കിയതിന്റെ സങ്കടം മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോലും മകനെ ഓർക്കാതെ ഉറങ്ങാറില്ല. – ത്രേസ്യാമ്മ പറയുന്നു.



‘‘ഇപ്പം സന്ധ്യയ്ക്ക് ദിവസവും ബൈബിളെടുത്ത് പിള്ളേര് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർമ വരും, തല കറങ്ങി വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. ചില രാത്രി സ്വപ്നം കാണും. എവിടെനിന്നോ വിളിച്ചുണർത്തുന്നതുപോലെ..’’



‘‘അന്നേ പലരും കേസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ചെയ്തില്ല, ദൈവത്തിന്റെ മനസല്ലേ, ദൈവം കൊടുത്തോളും. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല, ദൈവം ചെയ്തോളും. കൊന്നവനെ ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ പോയി അയാളുടെ ഭാര്യയെയും മകളെയും കണ്ടു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാപ്പ് പറയാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കെന്റെ ദൈവം തന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തിനു കൊടുത്തു. ദൈവം വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോയി. പിന്നെ ഞാൻ കേസ് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ദൈവം തീരുമാനിക്കും. ഏത് തരത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്ന്.’’ – കണ്ണീരോർമയിൽ ത്രേസ്യാമ്മ പറയുന്നു. മകന്റെ മരണത്തോടെ ഇളയ മകനൊപ്പം കണ്ണൂർ വെള്ളാടിലാണ് ത്രേസ്യാമ്മയുള്ളത്.



‘പിന്നിൽ ആരാണെന്നത് അറിയണം’



‘‘ഫാ. സേവ്യർ തേലക്കാട്ടിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് യഥാർഥ കുറ്റവാളിയല്ല ’’എന്ന ആരോപണമാണ് സഹോദരൻ മനോജും സഹോദരി റോസമ്മയും പങ്കുവയക്കുന്നത്. ‘‘ആരാണ് സഹോദരന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്നും അറിയണം. ജോണി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇയാളുമായി പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ സാഹചര്യം ചിലർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസിലായത്. ഫാ. സേവ്യർ കൊലചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിയാവുന്നവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോണി കത്തിയുമായി പോകുന്നെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അത് തടയേണ്ടവർ തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു.’’



മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകും



‘‘സഹോദരന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടു വരാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകാനിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് പലരും പിന്തിരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് പരാതിയൊന്നും കൊടുത്തില്ല. കേസിന്റെ വിധി വരുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാൾ പോലും വിധി വരുന്ന വിവരം വിളിച്ചറിയിച്ചില്ല. വിധി വരുന്ന ദിവസം എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണണം, കാര്യങ്ങൾ പറയണം, പരാതി നൽകണം എന്നെല്ലാമാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ലോക്ഡൗൺ കാരണം അതിനു സാധിച്ചില്ല. എന്നു കരുതി ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി ഇല്ലെന്നു വരില്ല. സത്യം എന്നായാലും പുറത്തു വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. കേസ് നടക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ സാക്ഷിയായി വിളിച്ചെങ്കിലും അവിടെയും ഒന്നും പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഒരു കാര്യം പോലും ആരും ചോദിച്ചില്ല.’’ – സഹോദരൻ മനോജ് പോൾ പറഞ്ഞു.



ഞങ്ങൾ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ



‘‘ഫാദറിന്റെ സഹോദരങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അന്നന്നത്തെ ആഹാരത്തിന് കൂലിപ്പണി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ആരോടും കലഹിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേടാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ളവരല്ല. മരണശേഷം കേസുകൊടുക്കാൻ പോകാൻ പോലും പറ്റാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പലരും പല ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈസ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വന്നു കാണുമായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ തെറ്റായി ഒന്നും സഹോദരൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. 25 വർഷം നല്ല നിലയിൽ വേല ചെയ്തയാളാണ്.’’



‘മാപ്പുകൊടുക്കൽ നാടകം’



‘‘അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടു വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ്. അമ്മയും നമ്മൾ കുറച്ചു പേരും മാത്രം അവിടെ ചെന്ന് അവരെ കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്ന് ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അന്ന് പോയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു നാടകമാണെന്ന് മനസിലായത്. അമ്മ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയില്ല. ഞങ്ങൾക്കും ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കാതെ പോയി. യഥാർഥ സംഭവം പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ ചിലർ മനപ്പൂർവം സംഘടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അത്. അന്ന് അമ്മയും ജോണിയുടെ ഭാര്യ ആനിയും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞതും എല്ലാം ക്ഷമിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞതുമെല്ലാം മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ചായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയ പിന്നാലെ ജോണിയുടെ ഭാര്യ ആനി വിഷമം കൊണ്ട് തളർന്നു വീണതും ആശുപത്രിയിലാക്കിയതുമെല്ലാം വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാൻ വൈകി. ഫാദർ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടാണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒരാൾ പോലും വിളിച്ച് ഈ വൃദ്ധയെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനോ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല.’’ – റോസമ്മ പറഞ്ഞു.



ഫാ. സേവ്യർ തേലക്കാട്ട്, ജോണി

അന്വേഷണം നേരായ വഴിക്ക് – സിഐ: സജി മാർക്കോസ്



ഫാ. സേവ്യർ തേലക്കാട്ടിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അന്വേഷണം നേരായ വഴിക്കു തന്നെയായിരുന്നെന്ന് കേസിന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സിഐ: സജി മാർക്കോസ് മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ‘‘കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ആക്രമണം. കുത്തിയ ശേഷം പരുക്കേറ്റു കിടന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ചിലർ മുതിർന്നപ്പോൾ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ‘ഇവിടെ കിടന്നു ചാകട്ടെ’ എന്നായിരുന്നു പ്രതി ജോണി പറഞ്ഞത്.

ഇയാൾ സമീപത്തെ കടയിൽ നിന്ന് കത്തി എടുത്തു കൊണ്ടു കുത്താൻ വരുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. അച്ചൻ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് മരുന്നു കഴിക്കുന്നതിനാൽ കുത്തേറ്റാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് രക്തം വാർന്നു മരിക്കും എന്നും പ്രതിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.

അച്ചനുമായി വഴക്കിട്ടു വന്ന വിവരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആനിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വസ്തുതയില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. ഫാദറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ മാത്രം വൈരാഗ്യം മറ്റാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം കടുത്ത വൈരാഗ്യത്തിലായിരുന്നു താനും.’’ - സിഐ പറഞ്ഞു.

