ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്ക് സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് നൽകണം: പ്രവാസി സംഘടനകൾ

ദുബായ് ∙ കോവിഡ് ദുരിതത്തില്‍ കഴിയുന്ന പ്രവാസികള്‍ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ തലവേദനയാകുകയാണ് മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. സാധാരണ ചാര്‍ജിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നല്‍കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യമാണു നിലവിലുള്ളതെന്നു പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍നിന്നും മറ്റും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് മടങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഇതു കൂടുതല്‍ ബാധ്യതയാകുമെന്നു വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി. സൗജന്യയാത്ര ഒരുക്കാനോ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ യാത്ര ക്രമീകരിക്കാനോ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകണമെന്നു പ്രവാസി സംഘടനകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മേയ് 7 മുതല്‍ പ്രവസികളെ തിരികെ എത്തിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നും യാത്ര സൗജന്യമായിരിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റിന് അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഈ രംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് നിരക്ക് ഇതിലും വർധിക്കാനാണു സാധ്യതയെന്നും പറയുന്നു. കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യുഎഇയില്‍നിന്നു ശമ്പളം കിട്ടാതെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും നിരവധി പേര്‍ക്കാണു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായത്.

അവര്‍ക്കു സൗജന്യയാത്ര ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കണമെന്ന് കെഎംസിസി സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിം ഖലീല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഉറപ്പു വരുത്താനെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകണമെന്നും ഖലീല്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിറ്റി വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് നല്‍കണമെന്ന് ഷാര്‍ജ ഇന്ത്യന്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി.ജോണ്‍സണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഹാരത്തിനു പോലും പണമില്ലാതെയാണു പലരും കഴിയുന്നത്. അത്തരക്കാര്‍ക്കു ടിക്കറ്റിനുള്ള പകുതി തുകയെങ്കിലും ചെലവഴിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകണം. ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് സൗജന്യ ക്വാറന്റീന്‍ സജ്ജമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Ticket fare for expats return should be free of cost