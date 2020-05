വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം ലാബിലെന്ന വാദം; യുഎസ് തെളിവ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ജനീവ ∙ ലോകത്തെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം ചൈനയിലെ വുഹാനിലുള്ള ലബോറട്ടറിയിലാണെന്നതു സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളൊന്നും യുഎസ് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). തെളിവു നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെയും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോയുടെയും ആരോപണം ഊഹം മാത്രമായേ കണക്കാക്കാനാവൂയെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അത്യാഹിത വിഭാഗം തലവൻ ഡോ. മൈക്കിൾ റയൻ പറഞ്ഞു.



വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റയോ വ്യക്തതയുള്ള തെളിവോ യുഎസ് സർക്കാർ കൈമാറിയിട്ടില്ല. യുഎസിന്റെ പക്കൽ അത്തരം തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അതു കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് യുഎസ് സർക്കാരാണ്. പൊള്ളയായ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൊറോണ വൈറസിന്റേത് സ്വാഭാവിക ഉദ്ഭവമാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളും ഉപദേശങ്ങളുമാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ചൈനയ്ക്കും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കും വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആരോപിച്ചിരുന്നു. വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബിൽനിന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നതെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപും മൈക്ക് പോംപെയോയും പല തവണ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ വുഹാൻ ലാബിനുള്ള പങ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണെന്ന് മൈക്ക് പോംപെയോ ഞായറാഴ്ചയും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ലോകത്താകെ 2,52,425 പേരാണ് മരിച്ചത്. 36,46,304 പേർ രോഗബാധിതരാണ്.

English Summary: US has shared no evidence of corona virus origin from China Wuhan laboratory says WHO