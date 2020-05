പരിശോധന പ്രഹസനമാക്കി ചെർക്കള–ജാൽസൂർ പാതയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക്

കാസർകോട്∙ മഞ്ചേശ്വരം തലപ്പാടി അതിർത്തിയിലെ കേരളത്തിന്റെ പരിശോധന പ്രഹസനമാക്കി മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ കർണാടകയിൽനിന്ന് ആളുകൾ വാഹനമോടിച്ച് കേരളത്തിലേക്കു വരുന്നു. ചെർക്കള–ജാൽസൂർ സംസ്ഥാനാന്തര പാതയിൽ കർണാടകയിലെ മുഡൂരിൽ ഇന്നലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് റോഡ് തുറന്നതോടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഇതുവഴി ജില്ലയിലേക്കു വരുന്നത്. ഇതു തടയാനുള്ള കാര്യമായ പരിശോധന ഇവിടെയില്ല.

അതിർത്തിയിൽനിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം കൊട്ട്യാടിയിലാണ് പൊലീസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഇവടെ ഒരു പൊലീസുകാരനും ഒരു വനംവകുപ്പ് ബീറ്റ് ഒാഫിസറും മാതമാണുള്ളത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധന ഇല്ല.



അതിർത്തിക്കും കൊട്ട്യാടിക്കും ഇടയിൽ കേരളത്തിന്റെയും കർണാടകത്തിന്റെതുമായ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇടകലർന്നാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കർണാടകത്തിലേക്കു തിരികെപോകുന്നതിനാണ് കർണാടക റോഡ് തുറന്നത്. അതിർത്തി കടന്ന് കർണാടകയിലേക്കു പോകുന്നവരെ കർണാടക ആരോഗ്യവകുപ്പും പൊലീസും കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തി മാത്രമേ കടത്തിവിടുന്നുള്ളു. അതേസമയം കേരളത്തിലേക്കുള്ളവരെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു.



കൊട്ട്യാടി ചെക്പോസ്റ്റ് എത്തുന്നതിനു മുൻപാണ് കേരളത്തിലെ പരപ്പ, ദേലംപാടി ഗ്രാമങ്ങൾ. ഇവിടേക്കെന്ന വ്യാജേനയാണ് ആളുകൾ അതിർത്തി വഴി എത്തുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് ചെർക്കള–ജാൽസൂർ റൂട്ട്. അതിനാൽ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നുള്ള ഏറെ വാഹനങ്ങൾ രാത്രിയിലടക്കം ഇതുവഴി ഇന്നലെ കടന്നുപോയതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.



സുള്ള്യ, മടിക്കേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആളുകളും ഇതുവഴി എത്തുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊലീസിനെയും ഇവിടെ നിയോഗിച്ച് പരിശോധന ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.



