കോവിഡ് തുടക്കം 2019ൽത്തന്നെ, പടർന്നത് അതിവേഗം; ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ലണ്ടൻ∙ കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിർണായക വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം മുതൽ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ആളുകളിൽ വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നെന്നാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതിവേഗത്തിൽ അത് ആളുകളിലേക്കു പടർന്നിരിക്കാമെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള 7,600 കോവിഡ് രോഗികളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണു ഗവേഷകർ ഇങ്ങനെയൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.



വൈറസിന്റെ പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചു പഠിച്ച ഗവേഷകർക്കു ലഭിച്ചത് അതിവേഗത്തിൽ പടരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ എളുപ്പത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. വൈറസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വൈറസ് കൂടുതൽ മോശമാകുകയാണെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് പറയാനാകില്ല– ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ജെനറ്റിക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗവേഷകനായ ഫ്രാൻകോയ്സ് ബലൂക്സ് ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഗവേഷകർ വിവരങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റാ ബേസിൽനിന്നാണ് ബലൂക്സും സംഘവും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ, വെവ്വേറെ ഇടങ്ങളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ഇവർ കോവിഡ് രോഗം 2019 അവസാനം മുതൽ‌ക്കു തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തി.



തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നതിന് ഏറെക്കാലം മുൻപേ തന്നെ സാര്‍സ് കോവ്– 2 വ്യാപിച്ചിരിക്കാമെന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നതായും ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ലോകത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബലൂക്സിന്റെ നിഗമനം.



മനുഷ്യരും വവ്വാലുകളും തമ്മിൽ



വവ്വാലുകളിലുള്ള സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് മനുഷ്യനിലേക്കു വ്യാപിച്ചുവെന്നാണ് ഗവേഷകരും പഠനങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും മുൻപു മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളിലേക്കു കോവിഡ് പടർന്നിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് മനുഷ്യനിൽ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഓരോ തവണ പകരുമ്പോഴും വൈറസില്‍ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിണാമങ്ങളെ മോളിക്യുലർ ക്ലോക്ക് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. വൈറസ് വ്യാപനത്തിലെ സമയവും ഭൂമിശാസ്ത്രവുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം. പഠനങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് 2019ലെ ഒരേയൊരു പൂർവികനിലേക്കാണ്. വൈറസ് മനുഷ്യനിൽ ബാധിക്കുന്നത് ആരംഭിച്ച സമയം ഇതാണെന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണു കണ്ടെത്തൽ.

മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള വൈറസിന്റെ പകർച്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനമാണു നടന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ബലൂക്സ് വ്യക്തമാക്കി. എന്തെന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ച വൈറസ് സാംപിളുകളിലെല്ലാം പലതവണ പരിണാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്. ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വൈറസ് എത്തി.

യുഎസിലും യൂറോപ്പിലും ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്കും മാസങ്ങൾക്കും മുൻപേ തന്നെ വൈറസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളും സംഘം കണ്ടെത്തി. ഏതു രാജ്യത്തും ആദ്യത്തെ രോഗിയെ കണ്ടെത്തുകയെന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. ഇത്തരം ഒരു അന്വേഷണം കഴമ്പില്ലാത്തതാണ്. കാരണം എല്ലായിടത്തും ആദ്യം രോഗം ബാധിച്ച പല ആളുകൾ ഉണ്ട്– ബലൂക്സ് വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Coronavirus quickly spread around the world starting late last year, new genetic analysis shows