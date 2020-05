ബെംഗളൂരു∙ സംസ്ഥാനത്തെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു പോകാനായി ഏർപെടുത്തിയിരുന്ന ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി കർണാടക സർക്കാർ. തീരുമാനത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. തൊഴിലാളികളെ കർണാടക സർക്കാർ ‘പിടിച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്നും’ അവർ കരാർ തൊഴിലാളികളല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.



ഈ ആഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പത്ത് സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളാണ് സർവീസ് നടത്താനിരുന്നത്. എന്നാൽ ട്രെയിനുകളെല്ലാം റദ്ദാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ റെയിൽവേയോടു നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ബിഹാർ, ബംഗാൾ, ഉത്തർ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനക്കാരായ ലക്ഷക്കണക്കിനു തൊഴിലാളികൾക്കു നാട്ടിലേക്കു പോകുന്നതിനുള്ള വഴിയും അടഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കർണാടകയിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ തുടരാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു.

നമുക്ക് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരണം. സർക്കാരും ബിൽഡർമാരും തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണം– മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. നിരവധി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനം വിട്ടതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.

3,500 ബസുകളിലും ട്രെയിനുകളിലുമായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചതായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ തുടരേണ്ടതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനത്തു നിൽക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിർമാണ തൊഴിലാളികൾക്കായി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച 2,000 രൂപ സഹായത്തിനു പുറമേ 3,000 രൂപയുടെ അധിക സഹായവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച മേഖലകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് 1,600 കോടിയുടെ സഹായ പദ്ധതിയാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.



റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർമാണ തൊഴിലാളികൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. എന്നാൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് കാൽ‌നടയായി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതേസമയം താൽപര്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെയെല്ലാം തിരിച്ചയക്കുമെന്ന് ബിജെപി അറിയിച്ചു. ട്രെയിനുകൾ തടഞ്ഞ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി സംസ്ഥാനത്തെ കരുത്താർജിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ബെംഗളൂരു എംപി തേജസ്വി സൂര്യ പ്രതികരിച്ചു.



