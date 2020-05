ലോക്ഡൗണിന് ശേഷം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്? കേന്ദ്രത്തോടു സോണിയ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം എന്തു ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. ലോക്ഡൗൺ അവസാനിക്കുന്ന മേയ് 17ന് ശേഷം എന്താണു നടക്കുകയെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വിമർശനം. രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗണിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത് മേയ് 17ന് ആണ്.



മേയ് 17ന് ശേഷം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ്?. ലോക്ഡൗൺ എത്രനാൾ നീട്ടണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രസർക്കാർ എന്ത് മാനദണ്ഡമാണു സ്വീകരിക്കുക– സോണിയ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർഷകർക്കു നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും അവർ പ്രതികരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ലോക്ഡൗൺ 3.0ന് ശേഷം എന്താണു സംഭവിക്കുകയെന്ന് അറിയണമെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻ‌മോഹൻ സിങ്ങും വ്യക്തമാക്കി. ലോക്ഡൗണിൽനിന്നും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും എങ്ങനെ പുറത്തുവരാം എന്നതിൽ നടപടികൾക്കായി രണ്ട് കമ്മിറ്റികളെ നിയോഗിച്ചതായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് യോഗത്തിൽ‌ പറഞ്ഞു.



എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്നവര്‍ കോവിഡ് സോണുകളെ തരംതിരിക്കുന്നതെന്നും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ വരുന്നതുവരെ സംസ്ഥാനങ്ങളും രാജ്യവും എങ്ങനെയാണു മുന്നോട്ടു പോകുകയെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ചോദിച്ചു. സഹായത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടു പല തവണ അഭ്യർഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതുവരെ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും അടിയന്തര സഹായം ലഭിക്കണമെന്നും ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ഭാഗൽ പ്രതികരിച്ചു.



