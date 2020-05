ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു ബസ്, ട്രെയിൻ ആവശ്യം ശക്തം; കാശില്ലാത്തവർ മടങ്ങേണ്ടേ?

കൊച്ചി∙ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടു വരാൻ ബസ്, ട്രെയിന്‍ സർവീസ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. നോർക്കയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കു കേരളത്തിലേക്കു വരാൻ അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ടാക്സി വിളിക്കാൻ കാശുള്ളവർക്കും മാത്രമാണു അവസരം.

സ്വന്തമായി വാഹനമില്ലാത്തവരും ടാക്സി വിളിക്കാൻ പണമില്ലാത്തവരുമായ ആയിരക്കണക്കിനാളുകളും വിദ്യാർഥികളുമാണു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുളളത്. ഇവർക്കായി പ്രത്യേക ട്രെയിനോടിക്കണമെന്നു സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. ഉത്തേരന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിഥിത്തൊഴിലാളികളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ ക്വാറന്റീനിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ മടക്കി അയക്കുന്ന തിരക്കിലുമാണ്.

ഇതിനിടയിൽ മലയാളികളെ മാത്രം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തി സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനു അവർ എത്ര കണ്ടു തയാറാകുമെന്നു ആശങ്കയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നു ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുമായി ട്രെയിനുകൾ ഒഡീഷ, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, യുപി, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണു സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

ഒഡീഷയിലേക്കു പോയ ആദ്യ ട്രെയിൻ ചൊവ്വാഴ്ച എറണാകുളത്ത് തിരികെ എത്തി. ഇവ കാലിയായി കേരളത്തിലേക്കു ഒാടിക്കുന്നതിനു പകരം മടക്കയാത്രയിൽ മലയാളികൾ കൂടുതലുളള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടാൽ അവിടെ നിന്നുളളവരെ കൂടി കൊണ്ടു വരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിന് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂടി സഹകരണം ആവശ്യമാണ്.

അതിനുളള ഏകോപനമാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്നു നടത്തേണ്ടതെന്നു മറുനാടൻ മലയാളികൾ പറയുന്നു. കേന്ദ്രത്തോട് അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്കായി ട്രെയിനോടിക്കണമെന്ന് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണു കേരളമാണ്. ഇതനുസരിച്ചു തൊഴിലാളി നീക്കത്തിനു േവണ്ടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിയ നടപടി ക്രമങ്ങളാണു സംസ്ഥാനങ്ങളും റെയിൽവേയും ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നത്.

തൊഴിലാളികൾക്കായി ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളെന്ന പേരിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിനുകൾ മാത്രമാണു ഓടിക്കുന്നത്. ഇതിനു പൊലീസ് സഹായവും പ്രത്യേക ബസുകളും പരിശോധന സംവിധാനങ്ങളും വേണം. നോർക്കയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം നാലര ലക്ഷം പേരാണു കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ളത്. സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വരാനുള്ളത് കർണാടകയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമാണ്. ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണു ഈ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം നാട്ടിലേക്കു വരാനുള്ളത്.

ലോക്ഡൗണില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കുടുങ്ങിയ മൂന്ന് വയസുകാരി കൃതിക കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ പുനലൂര്‍ ആര്‍ഡിഒ ബി.ശശികുമാര്‍, റൂറല്‍ എസ്പി ഹരിശങ്കര്‍, പുനലൂര്‍ തഹസീല്‍ദാര്‍ ജി.നിര്‍മല്‍ കുമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പൂച്ചുച്ചെണ്ടു നല്‍കി സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍. ചിത്രം : മനോരമ.

കർണാടകം 56,737, തമിഴ്‌നാട് 52,603, മഹാരാഷ്ട്ര 23,004, തെലങ്കാന 6597, ഗുജറാത്ത് 5088, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 4396, ഡൽഹി 4310, ഉത്തർപ്രദേശ് 3366, മധ്യപ്രദേശ് 2520, ബിഹാർ 1803, രാജസ്ഥാൻ 1528, ബംഗാൾ 1384, ഹരിയാന 1206, ഗോവ 1005, പുതുച്ചേരി 858, പഞ്ചാബ് 855, ഛത്തീസ്ഗഡ് 518, ഒഡീഷ 464, ജാർഖണ്ഡ് 429, അസം 397, ഉത്തരാഖണ്ഡ് 369, ജമ്മു കശ്മീർ 259, അരുണാചൽ പ്രദേശ് 157, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 154, മേഘാലയ 85, ചണ്ഡിഗഡ് 82, നാഗാലാൻഡ് 68, ത്രിപുര 39, മിസോറാം 30, സിക്കിം 24, മണിപ്പൂർ 21, ലഡാക്ക് 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ കണക്ക്.

ആൻഡമാനിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഇരുന്നൂറോളം പേരും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുൽ പേർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കർണാടകത്തിലേക്കും ബസുകൾ അയക്കാമെങ്കിലും കേരളം തയാറായിട്ടില്ല. പ്രളയ സമയത്തു ചെന്നൈയിലേക്കു പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തിയ അനുഭവ സമ്പത്ത് കെഎസ്ആർടിസിക്കുണ്ട്.



