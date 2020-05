ദോഹയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിന്റെ യാത്ര മാറ്റി; കൊച്ചിയിൽ നാളെ എത്തുന്നത് ഒരെണ്ണം മാത്രം

കൊച്ചി ∙ വ്യാഴാഴ്ച പ്രവാസികളുമായി നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന രണ്ടു വിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ യാത്ര നീട്ടിവച്ചു. ദോഹയിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വിമാനമാണ് യാത്ര ശനിയാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റിയത്. ഇതോടെ വ്യാഴാഴ്ച 176 യാത്രക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും കൊച്ചിയിലെത്തുക. രാത്രി 9.40 നായിരിക്കും ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളുമായുള്ള ആദ്യ വിമാനം എത്തുന്നത്.

ഇത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമെന്ന് അറിയിച്ച വിമാനമാണ്. ഈ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.15ന് അബുദാബിയിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിലെ ടിക്കറ്റ് വിതരണമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. എംബസിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ നിന്നു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഗർഭിണികൾ, സന്ദർശകർ, തൊഴിൽ വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ, മുതിർന്നവർ തുടങ്ങിയവരെയാണ് മുൻഗണാക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

യാത്രക്കാർക്ക് കോവിഡ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റും തെർമൽ സ്കാനിങ്ങും വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും യാത്രാനുമതി നൽകുന്നതെന്നു അബുദാബി ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ യാത്രാനുമതിയുണ്ടാകില്ല.

