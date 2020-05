കോവിഡിന് റെംഡെസിവിർ: ഇന്ത്യ, പാക്ക് മരുന്നു കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തി ഗിലെയദ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ്19 ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെംഡെസിവിർ മരുന്നിന്റെ ആഗോള ഉത്പാദനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെയും പാക്കിസ്ഥാനിലെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നു കമ്പനികളുമായി ഗിലെയദ് സയൻസസ് ചർച്ച നടത്തുന്നു. ഗിലെയദ് സയൻസസ് വികസിപ്പിച്ച റെംഡെസിവിർ എന്ന മരുന്ന് കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ ആശാവഹമായ പുരോഗതി കാണിച്ചിരുന്നു. മരുന്നിന് യുഎസ് ഫൂഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്ഡിഎ) അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ആഗോളതലത്തിൽ മരുന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഗിലെയദ് സയൻസസ് പങ്കാളികളെ തേടുന്നത്.

യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും മരുന്നു നിർമാതാക്കളുമായി ചർച്ചയിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ഗിലെയദ് സയൻസസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയാറായില്ലെന്ന് രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബംഗ്ലദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നു നിർമാതാക്കളായ ബെക്സിമോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഈ മാസം തന്നെ റെംഡെസിവിറിന്റെ നിർമാണം തുടങ്ങുമെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

നേരത്തേ, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലുള്ളവർക്കു മാത്രമേ റെംഡെസിവിർ നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. മരുന്നിന്റെ ആദ്യ 15 ലക്ഷം ഡോസുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് ഗിലെയദ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള തലത്തിൽ മരുന്ന് എത്തിക്കാൻ വിവിധ നിർമാണ പങ്കാളികളെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും യുനിസെഫുമായി ചേർന്ന് അവരുടെ ശൃംഖല വഴി മരുന്നു വിതരണം നടത്താൻ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.



English Summary: Gilead To Expand Supply of Covid-19 Drug Remdesivir; Negotiating Licenses With Drug Makers in India, Pak