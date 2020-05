കോഴിക്കോട് ഒരു ‘ഖത്തർ പോസിറ്റീവ്’; രേഖകളിൽ ഇല്ല, രോഗമുക്തനായി മടങ്ങി

കോഴിക്കോട്∙ ഒന്നര മാസത്തോളം നീണ്ട ജില്ലയുടെ കോവിഡ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ രോഗം ഭേദപ്പെട്ട് മടങ്ങിയത് ഒരു ‘രഹസ്യരോഗി’യും. ഖത്തറിൽ നിന്ന് എത്തിയ ശേഷം പോസിറ്റീവ് ആവുകയും മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നാല് ദിവസത്തെ ചികിൽസ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയും ചെയ്ത ഇയാളുടെ വിവരങ്ങൾ പക്ഷേ, സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഇല്ല.

സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയത് 30 പേരാണ്. 29 പേർക്ക് രോഗം ഭേദപ്പെട്ടു. നാലു മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ 31 പേർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസയ്ക്കു പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 30 പേർ സുഖപ്പെട്ടു. ‘ഖത്തർ പോസിറ്റീവ്’ എന്ന പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ റജിസ്റ്ററുകളിൽ ‍രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗി ചികിൽസ തേടിയതായി തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ.വി. ജയശ്രീ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഡിഎംഒയുടെ കണക്കില്‍ ജില്ലയിൽ 30 രോഗികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാ‍ർച്ച് 17ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് തിരിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ് കോഴിക്കോട് ചെരണ്ടത്തൂർ സ്വദേശിയായ നാല്‍പത്തിയെട്ടുകാരൻ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകിയത്. നാട്ടിൽ എത്തി, വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയ നിർദേശം.

പനിയോ മറ്റു രോഗ ലക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഇയാൾ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സൂചന. 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 29നാണ് ഇയാൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന ഫലം വരുന്നത്. ഖത്തർ എംബസിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിലൂടെ ജില്ലാ സർവെയിലൻസ് ഓഫിസറെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നു തന്നെ 108 ആംബുലൻസിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നു നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനകളെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പരിശോധനകളെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രേഖകളിൽ പെടുത്തേണ്ട എന്നായിരുന്നു തീരുമാനം.

അങ്ങനെ ചെരണ്ടത്തൂർ സ്വദേശി ‘ഖത്തർ പോസിറ്റീവ്’ ആയി മാറി. എന്നാൽ വിമാനത്തിൽ ഇയാൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർ ആരൊക്കെ ? 12 ദിവസം ഇദ്ദേഹം ആരെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ? അവരെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ? തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

