പ്രവാസികള്‍ നാളെ എത്തും; കേന്ദ്രവും കേരളവും രണ്ടു തട്ടില്‍, ആശങ്ക ബാക്കി

കൊച്ചി∙ നാളെ പ്രവാസികളുമായി ആദ്യ വിമാനം കൊച്ചിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും ആശങ്കകളും അവ്യക്തതകളും ബാക്കിയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദേശവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അവ്യക്തതയുടെ അകലം കുറയാൻ ഇന്നു വൈകുന്നേരമെങ്കിലും ആകും. കേരളത്തിലേയ്ക്ക് എത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുതൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന കാര്യവും ക്വാറന്റീൻ വിഷയം വരെ അന്തിമ തീരുമാനം വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.



നാളെ തുടങ്ങി 13–ാം തീയതി വരെയുള്ള പത്തു വിമാനങ്ങളിലായി 2150 യാത്രക്കാർ കൊച്ചിയിൽ മാത്രം എത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഘട്ടങ്ങൾ ഇത്ര എന്ന മട്ടിലുള്ള കണക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി. മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന. എല്ലാവരെയും കോവിഡ് 19 പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും വിമാനത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന് കേന്ദ്രം പറയുമ്പോഴും, യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ആരെയും ഇതുവരെ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അബുദബിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ രോഗ പരിശോധന ഏതു രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിലും ഇനിയും വ്യക്തത വരാനുണ്ട്.

വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദേശത്തിനു വിപരീതമായി ആളുകളെ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ പോകുന്നതിന് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തയിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഏഴു ദിവസം ക്വാറന്റീൻ എന്ന തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഇന്നു വൈകുന്നേരത്തോടെയെ ഉണ്ടാകൂ. എല്ലാവരെയും കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിലാക്കണമെന്ന നിർദേശം നടപ്പാക്കും എന്നു തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തകൃതിയിൽ നടത്തുന്നത്.

നാളെ മാത്രം രണ്ടു വിമാനങ്ങളിലായി 400 പേർ എത്തുമെന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് വിമാനത്താവള അധികൃതർക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗണിനു മുൻപ് യാത്രക്കാർ എത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച പിഴവുകൾ തിരുത്തി കടുത്ത പരിശോധനകളോടെയായിരിക്കും പുറത്തു കൊണ്ടു വരിക. നിലവിൽ പത്തു പേരടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘമായിരിക്കും പരിശോധനയ്ക്കായി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇവരെ എല്ലാവരെയും പിപിഇ കിറ്റുകൾ ധരിച്ചായിരിക്കും ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിയോഗിക്കുക. 1000 വ്യക്തി സുരക്ഷാ കിറ്റുകൾ ഇവിടെ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. നാളെ 400 യാത്രക്കാർ മാത്രം എത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ 10 പേരെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന പ്രായോഗികമാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇവിടത്തെ തയാറെടുപ്പുകൾ ഇതിനകം സബ്കലക്ടർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ എത്തി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നാട്ടിലെത്തുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ നോർക്ക പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം നാലര ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ആളുകളാണ് നാട്ടിലെത്തുന്നതിന് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മുൻഗണനാ ക്രമം അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്യുആർ കോഡ് നോർക്ക തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അവരുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ, പരിശോധാഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ അടങ്ങുന്ന ക്യൂആർ കോഡ് നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി വിമാനത്താവളത്തിലും പോർട്ടിലുമായി 24,000 പേരെങ്കിലും കൊച്ചിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവർക്കായി പരമാവധി സുരക്ഷിതമായ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനങ്ങളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ കോവിഡ് 19 രോഗികൾ എത്തിയാൽ അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾക്കു പുറമേ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന കലൂരിലെ പിവിഎസ് ആശുപത്രിയുമെല്ലാം സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾ എത്തുമ്പോഴേയ്ക്ക് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലും മറ്റു നഗരസഭകളിലുമായി 4,000 വീടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ അടിയന്തരമായി 8,000 ഒറ്റമുറികളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ താമസിക്കണമെന്നുള്ളവർക്കായി ഹോട്ടൽ മുറികളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുത്തു നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്വാറന്റീനിലാകുന്നവരുടെ ഭക്ഷണക്കാര്യത്തിലും ഇതുവരെ വ്യക്തത ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നിലവിൽ ക്വാറന്റീനിലാകുന്നവർ സ്വന്തം ചെലവുകൾ സ്വയം വഹിക്കണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ തയാറാകുന്നവരെ മാത്രമാണ് നാട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവരുടെ താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള ചെലവുകൾ അവരവർ തന്നെ വഹിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അതത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൊച്ചി തുറമുഖത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ പരിശോധന, ക്വാറന്റീൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെ ഉത്തരവാദിത്തം പോർട് ട്രസ്റ്റിനാണ്. മാലി ദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു കപ്പലുകൾ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാലിയിൽ യാത്രയ്ക്ക് തയാറായവർക്ക് കോവിഡ് 19 റാപിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നതായാണ് വിവരം. ഐഎൻഎസ് ജലാശ്വ, ഐഎൻഎസ് മഗർ എന്നീ കപ്പലുകളിലാണ് ഇവർ അടുത്ത ദിവസം എത്തുക. അതിനു പുറമേ കൂടുതൽ കപ്പലുകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരെ അയയ്ക്കുമെന്ന് മാലിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

