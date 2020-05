ഹിസ്ബുൽ കമാൻഡർ റിയാസ് നായ്ക്കുവിനെ സൈന്യം വധിച്ചു; 12 ലക്ഷം വിലയിട്ട ഭീകരൻ

ശ്രീനഗർ∙ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ കമാൻഡർ റിയാസ് നായ്ക്കുവിനെ സൈന്യം വധിച്ചു. പുൽവാമയിലെ ബേഗ്പോറ ഗ്രാമത്തിൽ ഒളിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന റിയാസിനെ സൈന്യം രാവിലെ നടന്ന ‌ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വളഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി സൈന്യം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭീകരനാണ് റിയാസ് നായിക്കു.

അർധരാത്രി 12.15ന് തുടങ്ങിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഭീകരനെ രാവിലെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീന്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവും സഹായിയും സൈന്യത്തിന്റെ വലയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രാവിലെ മുതൽ താഴ്‌വരയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.



തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി സൈന്യം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിയാസാണ് അതെന്നും അയാളെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നമുള്ള വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. കശ്മീരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരരുടെ പട്ടികയിലുള്ള 12 ലക്ഷം രൂപ തലയ്ക്കു വിലയിട്ട കൊടും ഭീകരനാണ് റിയാസ് നായ്ക്കു.

2016ൽ ഹിസ്ബുൽ കമാൻഡർ ആയിരുന്ന ബുർഹാൻ വാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് നായ്ക്കു കമാൻഡർ ചീഫ് ആകുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്രെ പ്രധാന നോട്ടപ്പുള്ളിയാണ് ഇയാൾ. കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനിയാണ് റിയാസ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രത്യേക പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വധം, രാജിവയ്ക്കുന്നതിനായി പൊലീസുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകൾ ഇയാളുടെ പേരിലുണ്ട്.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ കുപ്‍വാരയിലെ ഹന്ദ്‌വാഡയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എട്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭീകരർ വീടിനുള്ളിൽ ബന്ദികളാക്കിയവരെ രക്ഷിച്ച പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കേണൽ അടക്കം 5 പേരാണ് ഞായറാഴ്ച വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ് പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന ജവാന്മാർക്കു നേരെ ഭീകരർ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ 3 സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാരും വീരമൃത്യു വരിച്ചു.

