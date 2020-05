പാലക്കാട്∙ ടോള്‍ പ്ലാസയിലെ ബൂം ബാരിയർ ഇടിച്ചുതകര്‍ത്ത് എക്സൈസിനെ വെട്ടിച്ച് സ്പിരിറ്റ് കടത്തിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന വാഹനം കണ്ടെത്തി. വാഹനത്തില്‍ കടത്തിയത് തവിടുചാക്കുകളെന്ന് പ്രതികള്‍. തവിടു ചാക്കുകളുമായി വാഹനം ചിറ്റൂര്‍ സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫിസിലെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തെ വെട്ടിച്ച് കടന്ന മിനിലോറി തൃശൂര്‍ പാലിയേക്കര ടോള്‍ പ്ലാസയിലെ ബൂം ബാരിയറും ഇടിച്ചുതകര്‍ത്തത്. ചാലക്കുടിയില്‍ നിന്ന് എക്സൈസ് പിന്തുടര്‍ന്ന വാഹനം പാലക്കാട്ടുവച്ച് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.



ഡ്രൈവര്‍ മാത്രമുള്ള മിനിലോറിയുടെ റജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വാനിൽ പാൻമസാലയും 3 ലക്ഷം രൂപയും ഉണ്ടായതായി പിടിയിലായി ഡ്രൈവർ വിനോദ് മൊഴി നൽകി, എന്നാൽ മിനിലോറിയുടെ റജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ വ്യാജമാണെന്ന് മുൻ നിലപാട് എക്സൈസ് തിരുത്തി. കേസെടുക്കാൻ തെളിവില്ലെന്നു ചിറ്റൂർ എക്സൈസ് സിഐ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: The Mini van which break toll plaza barricade and vanished found today