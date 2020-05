തിരുവനന്തപുരം∙ കള്ളുഷാപ്പുകൾ മേയ് 13 നു തുറക്കുമ്പോൾ പാഴ്‌സലാക്കി കള്ളു നല്‍കുന്നതിനെ കുറിച്ചു സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഷാപ്പില്‍ ഇരുന്നുള്ള മദ്യപാനം അനുവദിക്കാന്‍ ഇടയില്ല. കള്ള് പാഴ്‌സല്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ നിയമതടസ്സമില്ലെന്നു എക്‌സൈസ് പറയുന്നു. അബ്കാരി നിയമം ഇതിന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഷാപ്പുകളിൽ നിന്നും മുൻപ് കള്ളു പാഴ്‌സല്‍ നൽകിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി ഉടൻ തന്നെ എക്‌സൈസ് ഉത്തരവിറക്കും.

ഹോട്ടലുകളിലും ഇപ്പോള്‍ പാഴ്‌സല്‍ സര്‍വീസ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതേ മാതൃക കള്ളു ഷാപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലും തുടരാനാണ് ആലോചന. ഷാപ്പുകളില്‍ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ ശാരീരിക അകലം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ പാലിക്കല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് കരുതുന്നു. അതിനാലാണ് പാഴ്‌സല്‍ നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം.

സംസ്ഥാനത്തെ കള്ള് ഷാപ്പുകള്‍ 13നു തുറക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഷാപ്പു തുറന്ന് കള്ള് അളന്നാലേ വില്പന നടത്താന്‍ സാധിക്കൂ. 3590 കള്ള് ഷാപ്പുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ലോക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ച ശേഷമാണ് കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ ലേലം നടന്നത്.

ലോക്‌ഡൗണിനിടെ ബാറുകൾ തുറക്കരുതെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കേയാണ് കള്ളുഷാപ്പുകൾ തുറക്കാൻ സംസ്ഥാനം ഒരുങ്ങുന്നത്. ആദ്യം കള്ളുഷാപ്പുകൾ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കും മറ്റുള്ളവയുടെ കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാമെന്നായിരുന്നു മദ്യഷാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി.

