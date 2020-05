യുഎഇയിൽ പരിശോധന; രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവർക്ക് അനുമതിയില്ല: ഇന്ത്യൻ എംബസി

അബുദാബി ∙ യുഎഇയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് യുഎഇ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ആരോഗ്യപരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി. മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവാസികൾക്കു ഗൾഫിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അബുദബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആരോഗ്യസുരക്ഷാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

യുഎഇ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കുമെന്നു എംബസി വ്യക്തമാക്കി. ഐജിഎം ഐജിജി ടെസ്റ്റും തെർമൽ സ്കാനിങ്ങുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്കു യാത്രയ്ക്ക് അനുമതിയുണ്ടാകില്ല. ത്രീ ലെയർ ഫെയ്സ്‌മാസ്ക്, രണ്ടു സെറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസുകൾ, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ തുടങ്ങിയവ യാത്രക്കാർക്കു നൽകും.

എയർലൈൻ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും യാത്രയിലുടനീളം മാസ്ക് ധരിക്കുകയും വേണം. അതേസമയം, അബുദബിയിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങി. 15,000 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. മുൻഗണനാക്രമമനുസരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്ത 177 പേരായിരിക്കും ആദ്യ വിമാനത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കെത്തുന്നത്.

റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ നിന്നു മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ എംബസിയാണ് യാത്രാ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെ മുതൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഫിസുകളിൽ നിന്നു നേരിട്ടും വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ടിക്കറ്റ് ബുക് ചെയ്യാം. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, മുതിർന്നവർ, ഗർഭിണികൾ സന്ദർശകവീസയിലെത്തി പ്രതിസന്ധിയിലായവർ തുടങ്ങിയവരായിരിക്കും ആദ്യ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാകുക.

English Summary: Covid Test for Expats, Says Indian Embassy in UAE