കൊറോണ വന്ന് മുട്ടിവിളിച്ചു; സിക്കിം പറഞ്ഞു വലിയൊരു ‘നോ’

ഹിമാലയൻ ഗിരിനിരകൾ സംരക്ഷണമേകുന്ന സംസ്ഥാനം, വടക്ക് ടിബറ്റും പടിഞ്ഞാറ് നേപ്പാളും കിഴക്ക് ഭൂട്ടാനും – ആളും അർഥവും വച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ സിക്കിം ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ പേരിലും. ചുറ്റുമുള്ള എല്ലായിടത്തും വൈറസെത്തി വാതിലിൽ മുട്ടിവിളിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ‘നോ’ പറഞ്ഞ് സിക്കിം തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ചൈനയിൽ ഉദ്ഭവിച്ച് ലോകമെങ്ങും പടർന്നു പിടിച്ച കൊറോണ വൈറസിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം. ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഈ ഖ്യാതിയുണ്ട് – ലക്ഷദ്വീപിനും ദാമൻ ദിയുവിനും. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി വലിയകൂട്ടം ആളുകൾ എത്തുന്ന സിക്കിമിന് ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചുവെന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും വിശ്രമമില്ലാതെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തി പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ലളിതമായി പറയാവുന്ന ഉത്തരം. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര ലളിതമായിരുന്നില്ല.

ആറു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ മാത്രമാണ് സിക്കിമിലെ ജനസംഖ്യ. ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാളിനോടു മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിർത്തിയുള്ളൂ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ്. ആദ്യ വിമാനത്താവളമാകട്ടെ 2018ലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും. ബംഗാളിലേക്കുള്ള ഏക റോഡ് എന്നത് ദേശീയപാത 10 ആണ്. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ ഘടകമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ച കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും!

സിക്കിമ്മിലെ കൊറോണ മുന്നറിയിപ്പു വായിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരി

സിക്കിമിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വർഷാവർഷം 1.2– 1.4 ദശലക്ഷം വരെ വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് എത്തുക. ഫെബ്രുവരിയും മാർച്ചുമാണ് സീസൺ. ടിബറ്റുമായി നാഥു ലായിൽ വ്യാപാര ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ദിവസേനെ 20 ട്രക്കുകൾ കയറ്റുമതി ചരക്കുമായി അതിർത്തി കടക്കും. അരി, ധാന്യപ്പൊടികൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം, തേയില, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ടിബറ്റിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കു മുൻപേ ലോക്ഡൗണിലായി

മാർച്ച് 25 മുതലാണ് രാജ്യത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാർ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ മാർച്ച് 2ന് തന്നെ നാഥു ലായിലൂടെയുള്ള വ്യാപരത്തിന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പൂട്ടുവീണിരുന്നു. മാർച്ച് 17നകം എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാരികളും സംസ്ഥാനം വിട്ടിരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിങ് തമാങ് ഹോട്ടലുകള്‍ക്കും ഹോംസ്റ്റേകൾക്കും ലോഡ്ജുകൾക്കും അന്ത്യശാസനം കൊടുത്തു. ഏപ്രിൽ 15 വരെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തു പ്രവേശനമില്ലെന്ന നിർദേശം മാർച്ച് 17ന് മുഖ്യമന്ത്രി പുറപ്പെടുവിച്ചു. എല്ലാ പൊതുസ്ഥലങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടയ്ക്കാനും അന്നുതന്നെ നിർദേശം നൽകി.

ബംഗാൾ – സിക്കിം അതിർത്തിയിലെ റാങ്പോ, മെല്ലി ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ തമാങ് നേരിട്ടെത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം കൂട്ടി. അവശ്യ സാധനങ്ങളായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ ട്രക്കുകൾ മാത്രമേ അതിർത്തിയിൽനിന്ന് കടത്തിവിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കടത്തിവിടുന്നവ അതിർത്തിയിൽ തന്നെ അണുവിമുക്തമാക്കിയേ സിക്കിമിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിച്ചുള്ളൂ.

സിക്കിമ്മിന്റെ മണ്ണിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു മുതൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് വ്യക്തിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകും. ഇവ ധരിച്ചു മാത്രമേ ഇവർക്ക് ചരക്ക് നിർദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തിനകത്തെ ചരക്കുനീക്കത്തിന് തദ്ദേശീയരായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പുറത്തുനിന്നു വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർ സംസ്ഥാനത്തു പലയിടത്തേക്കും വൈറസ് എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത അടച്ചു.

അയഞ്ഞില്ല, കടുകിട പോലും

ഗാങ്ടോക്കിലെ പെൻജം ഗ്രാമത്തിൽ മരണാസന്നയായ മാതാവിനെ കാണാൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പുരിൽനിന്നെത്തിയ മകനെ ചെക്പോസ്റ്റിലെ അധികൃതർ കടത്തിവിട്ടില്ല. മാതാവ് മരിച്ചപ്പോഴും റാങ്പോയിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനം എത്ര ഗൗരവകരമായാണ് കോവിഡിനെ നോക്കിക്കാണുന്നതെന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു ഈ നീക്കം.

കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന ഭീതിയിൽ 10 ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സിക്കിം തയാറാക്കിയത്. യാത്രാ, സമ്പർക്ക ചരിത്രം നോക്കി 2000ത്തിൽ പരം ആളുകളെ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തു. ഗാങ്ടോക്കിലെ സർ തുതോബ് നംഗ്യാൽ സ്മാരക ആശുപത്രിയിലും സിക്കിം മണിപ്പാൽ സർവകലാശാലയിലും മജിതാറിലെ ആയുഷ് ആശുപത്രിയിലും ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലുമായി കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ 300 ബെഡുകൾ തയാറാക്കിയിരുന്നെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമം നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. ഈ ആശുപത്രികളിലായി 59 വെന്റിലേറ്ററുകളും സജ്ജീകരിച്ചു.

കരുതൽ ഭക്ഷണമായും പണമായും

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ റേഷൻ എത്തിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം ചെയ്തത്. അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിന് മാസം 20 കിലോ അരി, 7 കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, എണ്ണ, ഉപ്പ്, ധാന്യങ്ങൾ – ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായവ മാത്രമാണ് കിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്.

രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളോട് ലോക്ഡൗണിൽ അവിടെത്തന്നെ തുടരാനാണ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒറ്റത്തവണ അലവൻസായി 5000 രൂപ നൽകുകയും ചെയ്തു. 1500 പേർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിയത്. വെല്ലൂർ, ഡൽഹി, സിലിഗുഡി തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്കുപോയ 123 പേരെയും കണ്ടെത്തി. ഇവർക്ക് 30,000 രൂപ വച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സർക്കാർ കൈമാറി.

ആശ്വാസമായി വടക്കുകിഴക്ക്

വടക്കുകിഴക്കുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പുർ, മിസോറം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് മുക്തമായി. നാഗാലാൻഡിലെ ഒരേയൊരു കോവിഡ് ബാധിതൻ അസമിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പൊതുവെ തന്നെ കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിട്ടുവെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Why & How is Sikkim Free Of COVID-19