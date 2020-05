പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാം തയാർ; സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ പ്രവാസികളെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുങ്ങിയതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. വിദേശത്തു കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെഎംസിസി ഉൾപ്പടെയുള്ള സംഘനടനകളും ഏതാനും വ്യക്തികളും കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് സർക്കാർ തയാറെടുപ്പുകൾ വിശദീകരിച്ചത്.

വിദേശത്തു നിന്നു തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി 116500 മുറികൾ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണം നൽകി ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്കായി 9000 ഹോട്ടൽ മുറികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തവർക്കു സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാം. ഇവരുടെ ചെലവുകൾക്കായി ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് 14 കോടി രൂപ ഇതിനകം കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. വരുന്നവരെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ കൈവശമുള്ള 40,000 ആർടി പിസിആർ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും.



വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നവരെ പരിശോധിച്ച് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾക്കുമായി വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ല തിരിച്ച്, വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് പ്രവാസികൾക്കായി സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ വഴി ഇവർക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാഹന സൗകര്യം കെഎസ്ആർടിസി ആയിരിക്കും നൽകുക. കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകൾക്കു പൊലീസ് സംരക്ഷണമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



