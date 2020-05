കൊറോണ പേൾ ഹാർബർ, 9/11 ആക്രമണങ്ങളെക്കാൾ ഭീകരം: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണം, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണം എന്നിവയെക്കാൾ ഭീകരമാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. 'രാജ്യത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ആക്രമണമത്തെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചത്. പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തേക്കാൾ ഭീകരമാണിത്. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തേക്കാൾ ഭീകരമാണിത്. സമാനമായ ആക്രമണം മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ഇത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ തടയാമായിരുന്നു. ചൈനയിൽ വച്ചുതന്നെ ഇതിനെ തടയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു സാധിച്ചില്ല' - വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ യഥാർഥ യുദ്ധമായി തന്നെയാണോ കണക്കാക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് പകർച്ചവ്യാധിയായ കോവിഡാണ് ചൈനയേക്കാൾ യുഎസിന്റെ ശത്രുവെന്നും അദൃശ്യനായ ഈ ശത്രു നടത്തിയത് യുദ്ധമായി തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎസിൽ 74,799 പേരാണ് മരിച്ചത്. 12,63,092 പേർ രോഗബാധിതരാണ്. ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം 25,956 പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു.



1941 ഡിസംബർ ഏഴിന് ജപ്പാൻ, യുഎസിലെ ഹവായിയിലുള്ള പേൾ ഹാർബർ നാവികത്താവളം ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടത്. 2400 അമേരിക്കക്കാർ ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2011 സെപ്റ്റംബർ 11ന് ന്യൂയോർക്കിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ കെട്ടിടത്തിലേക്കു ഭീകരർ വിമാനം ഇടിച്ചു കയറ്റി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂവായിരത്തോളം ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



