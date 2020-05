ഉള്ളടക്ക പരിശോധന: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടങ്ങിയ ‘സുപ്രീംകോടതി’ യുമായി ഫെയ്സ്ബുക്

സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ∙ ഉള്ളടക്ക പരിശോധനയ്ക്കായി ഉന്നത സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് പ്രമുഖ സമൂഹമാധ്യമമായ ഫെയ്സ്ബുക്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി, സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവ്, ഭരണഘടനാ- നിയമവിദഗ്ധ‍ർ എന്നിവ‍രാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ആദ്യ 20 അംഗ ഉള്ളടക്ക മേൽനോട്ട ബോർഡിലുള്ളത്. സ്വതന്ത്ര അധികാരമുള്ള ബോർഡിനെ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ സുപ്രീം കോടതി എന്നാണു ചിലർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും വ്യക്തിഗത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അനുവദിക്കണമോയെന്നത് സംബന്ധിച്ച കമ്പനിയുടെയും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർക്ക് സക്കർബർഗിന്റെയും തീരുമാനങ്ങൾ അസാധുവാക്കാൻ ബോർഡിനു കഴിയും. വിഷലിപ്തവും വൈരാഗ്യം നിറഞ്ഞതുമായ ഉള്ളടക്കത്തോട് ഉദാരമായ സമീപനമാണു ഫെയ്സ്ബുക് പുല‍ർത്തുന്നതെന്ന ദീ‍ർഘകാല വിമർശനം മറികടക്കാനാണ് ബോ‌ർഡിനെ നിയമിച്ചത്.

വിയറ്റ്നാമിലെ നാപാം ആക്രമണത്തിൽ നിലവിളിച്ചോടുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഫോട്ടോ നീക്കംചെയ്യുന്നത് മുതൽ റോഹിൻഗ്യകൾക്കും മുസ്‌ലിംകൾക്കുമെതിരായ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളെ തടയാതിരിക്കൽ വരെ അനവധി വിമ‍ർശനങ്ങളാണ് ഫെയ്സ്ബുക് നേരിട്ടത്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഇത്തരം ചെറുതും വലുതുമായ ഉള്ളടക്ക പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കും.

ഗ്രൂപ്പിലെ നാലിലൊന്ന് പേരും നാല് കോ-ചെയറിൽ രണ്ടുപേരും കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനമായ യുഎസിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. 27 രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന, 29 ഭാഷകളെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളാണ് ബോർഡിലുള്ളതെന്നു ഫെയ്സ്ബുക് അറിയിച്ചു. മുൻ യുഎസ് ഫെഡറൽ സർക്യൂട്ട് ജഡ്ജിയും മതസ്വാതന്ത്ര്യ വിദഗ്ധനുമായ മൈക്കൽ മക്കോണെൽ, ഭരണഘടനാ നിയമ വിദഗ്ധൻ ജമാൽ ഗ്രീൻ, കൊളംബിയൻ അറ്റോർണി കാറ്റലീന ബോട്ടെറോ-മരിനോ, മുൻ ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഹെലെ തോണിങ്-ഷ്മിഡ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങളെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി ചേർന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

യൂറോപ്യൻ മനുഷ്യാവകാശ കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ആൻഡ്രാസ് സാജോ, ഇന്റർനെറ്റ് സാൻസ് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജൂലി ഓവാനോ, യെമൻ ആക്ടിവിസ്റ്റും സമാധാന നൊബേൽ ജേതാവുമായ തവാക്കോൾ കർമാൻ, ഗാർഡിയൻ മുൻ എഡിറ്റ‍ർ ഇൻ ചീഫ് അലൻ റസ്‌ബ്രിഡ്ജർ, ഡിജിറ്റൽ അവകാശ അഭിഭാഷകനായ പാക്ക് സ്വദേശി നിഗത് ഡാഡ് തുടങ്ങിയവരാണു ബോർഡിലുള്ളത്.

ബോർഡ് ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കേസുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ആഗോളകാര്യ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിക്ക് ക്ലെഗ് പറഞ്ഞു. 40 ഓളം അംഗങ്ങളായി വളരുന്ന ബോർഡിന് ആറു വർഷത്തേക്ക് 130 മില്യൻ ഡോളർ ധനസഹായം നൽകാമെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പരസ്യങ്ങളിലോ ഫെയ്സ്ബുക് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് ബോർഡിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതു പരിശോധിച്ച് നയപരമായ ശുപാർശകൾ ബോർഡ് നൽകും. 90 ദിവസത്തിനകം കേസുകളിൽ തീരുമാനമെടുത്തു നടപ്പാക്കണം. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിന് 30 ദിവസം റിവ്യൂ ആവശ്യപ്പെടാനാകും.

